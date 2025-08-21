Цього сезону яблука в Україні били всі цінові рекорди через низку причин. Однак новий сезон не віщує такого цінового шторму, який був, ціни мають бути нижчими.

Ціни на яблука в Україні вже сильно не підскочать

Голова громадської спілки "Укрсадвинпром" Володимир Печко розповів, що під час цьогорічного збору врожаю ціни на яблука традиційно можуть суттєво знизитись, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Комерсант Український".

Також він нагадав, що ціни на українські яблука цього сезону сягали 100 гривень за кілограм, оскільки фрукти треба було зберігати в спеціальних холодильниках з дедалі більш дорогою електроенергією. Також на ринок впливала нестача якісних яблук з початку весни.

Тепер фрукти традиційно почнуть дешевшати і вже найближчим часом будуть коштувати по 30-40 гривеньза кілограм, але вже потім їхня вартість почне рости. Взимку експерт прогнозує ціну до 70–80 гривень за кілограм.

Наступний сезон обіцяє бути стабільнішим, що має зменшити ризики повторення цьогорічних цінових рекордів,

– вважає голова ГС "Укрсадвинпром".

На його думку, урожай 2025 року не поб'є ціновий рекорд 2024 року.