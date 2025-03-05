Яйця можуть здорожчати через пташиний грип у Польщі

У Польщі вирує епідемія пташиного грипу, яка призвела до дефіциту яєць. Це теоретично дає можливість українським виробникам збільшити обсяги експорту.

Чи варто чекати здорожчання яєць

Аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" Максим Гопка розповів, чи варто чекати українцям здорожчання популярного продукту, повідомляє 24 Канал із посиланням на УНІАН. На його думку, збільшення постачання яєць українськими виробниками в Польщу – це можливий варіант, оскільки Україна є найбільшим експортером яєць до Європейського Союзу.

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На другому місці за об'ємами експорту до ЄС йде Великобританія, а на третьому розташовується Аргентина. Якщо на польському внутрішньому ринку виникнуть більш масштабні проблеми з яйцями, то Польща може збільшити обсяги постачання цього продукту з України, щоб стабілізувати ситуацію, але це ще буде залежати від внутрішньої політики Польщі,

– говорить експерт.

При цьому він зазначив, що зараз велике здорожчання яєць в Україні не очікується.

Експорт може піти угору

Також, за словами Гопки, якщо Україна, можливо, матиме нормальні торгівельні відносини з країнами-партнерами і зможе задовольнити їхні потреби у яйцях. Це, на його думку, може спричинити активізацію експорту, і можливе короткострокове несуттєве підвищення ціни.

Серйозне зростання цін на яйця в Україні найближчим часом не очікується. Зараз поголів'я курей в нашій країні таке ж саме, як торік, і з настанням тепла спроможність виробництва яєць на птахофабриках збільшиться,

– зазначив Гопка.

Фактори, які на думку експерта можуть вплинути на вартість яєць в Україні: