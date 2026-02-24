Вартість соняшника в Україні росте: переробники підіймають ціни закупівлі

Внутрішній ринок соняшнику в Україні залишається активним, а ціни демонструють помірне зростання. Виробники стримують продажі, що підтримує котирування у верхньому діапазоні.

Чому в Україні вартість соняшника у закупівлі почала зростати?

В Україні внутрішній ринок соняшнику зберігає високу ділову активність, повідомляють аналітики Spike Brokers.

Читайте також Рекорд світового виробництва сої: USDA спрогнозував виробництво на 2026 рік

За інформацією брокерів, переробні підприємства поступово підвищують закупівельні ціни, однак різкого нарощування закупівель не відбувається. Водночас аграрії продають продукцію обережно, що сприяє утриманню ринку на високих рівнях.

Аналітики зазначають, що багато виробників нині визначаються, як саме реалізувати залишки – між зерновими та олійними культурами.

Зверніть увагу! Загалом ситуація на ринку оцінюється як збалансована. Наприкінці минулого тижня ціна соняшнику на базисі CPT Одеса становила 709 доларів США за тонну з податком на додану вартість проти 705 доларів США за тонну тижнем раніше, що означає зростання на 4 долари США за тонну.

Перероблювання соняшника в ЄС впало до 9-річного мінімуму попри сезонне зростання