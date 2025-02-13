Земля різко здорожчала: скільки коштує гектар у лютому 2025 року

В Україні з липня 2021 року діє відкритий ринок землі, що дозволяє продавати та купувати її. Протягом понад трьох років земля поступово дорожчала.

Скільки зараз коштує земельний пай

До початку повномасштабної війни, в Україні на тиждень продавалось в середньому 10 тисяч гектарів сільськогосподарської землі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Опендатабот. Зараз об'єми продажів знизились у орієнтовно 4 рази і складають приблизно 2,5 тисячі гектарів на тиждень.

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У лютому середня вартість сільськогосподарської землі в Україні різко зросла і складає 55 033 гривні за гектар. Водночас разом з ціною падає і кількість угод купівлі-продажу та площа проданої землі. Зараз найдорожчі паї у таких областях:

в Івано-Франківській області вартість одного гектара у лютому в середньому становила – 122 663 гривні;

області вартість одного гектара у лютому в середньому становила – 122 663 гривні; у Тернопільській області – 101 813 гривень;

області – 101 813 гривень; у Львівській області – 101 663 гривні;

області – 101 663 гривні; у Запорізькій області – 88 154 гривні;

області – 88 154 гривні; у Хмельницькій області – 77 111 гривень;

області – 77 111 гривень; у Київській області – 74 840 гривень.

Найдешевша земля наразі у Миколаївській області, її вартість наразі складає 28 077 гривень за гектар.

Зверніть увагу! До 2030 року діє правило, відповідно до якого, вартість землі не може бути меншою за її нормативно-грошову оцінку.