Сільгоспвиробництво в Україні зросло: тваринництво істотно додало обертів
- У січні 2026 року обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні зріс на 3,2% у річному вимірі, головним чином завдяки зростанню у промисловому секторі тваринництва.
- Промислові підприємства наростили виробництво на 11,9%, тоді як у господарствах населення зафіксовано скорочення на 15%.
У січні 2026 року обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні збільшився на 3,2% у річному вимірі. Основний внесок у зростання забезпечив промисловий сектор тваринництва.
Тваринницькі ферми наростили виробництво у січні
Обсяги виробництва сільськогосподарської продукції в Україні у січні 2026 року зросли на 3,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомила Державна служба статистики України.
У відомстві пояснили, що на початку року індекс сільгоспвиробництва розраховується переважно за показниками тваринництва, яке у січні також продемонструвало приріст на рівні 3,2%.
Промислові підприємства галузі наростили виробництво на 11,9%, тоді як у господарствах населення зафіксовано скорочення на 15%.
Найбільше падіння виробництва у річному вимірі спостерігалося в Донецькій області (-39,5%) та Закарпатській (-31,7%). Водночас позитивну динаміку показали низка регіонів, зокрема такі області:
- Вінницька (+22,9%),
- Львівська (+22,7%),
- Кіровоградська (+7,6%),
- Хмельницька (+7,4%),
- Київська (+7,3%),
- Полтавська (+6,7%),
- Запорізька (+5,2%),
- Черкаська (+4,3%),
- Волинська (+2,7%),
- Харківська (+1,6%),
- Одеська (+1,4%).
