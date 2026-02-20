Тваринницькі ферми наростили виробництво у січні

Обсяги виробництва сільськогосподарської продукції в Україні у січні 2026 року зросли на 3,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомила Державна служба статистики України.

У відомстві пояснили, що на початку року індекс сільгоспвиробництва розраховується переважно за показниками тваринництва, яке у січні також продемонструвало приріст на рівні 3,2%.

Промислові підприємства галузі наростили виробництво на 11,9%, тоді як у господарствах населення зафіксовано скорочення на 15%.

Найбільше падіння виробництва у річному вимірі спостерігалося в Донецькій області (-39,5%) та Закарпатській (-31,7%). Водночас позитивну динаміку показали низка регіонів, зокрема такі області:

  • Вінницька (+22,9%),
  • Львівська (+22,7%),
  • Кіровоградська (+7,6%),
  • Хмельницька (+7,4%),
  • Київська (+7,3%),
  • Полтавська (+6,7%),
  • Запорізька (+5,2%),
  • Черкаська (+4,3%),
  • Волинська (+2,7%),
  • Харківська (+1,6%),
  • Одеська (+1,4%).

