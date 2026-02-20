Животноводческие фермы нарастили производство в январе

Объемы производства сельскохозяйственной продукции в Украине в январе 2026 года выросли на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

В ведомстве объяснили, что в начале года индекс сельхозпроизводства рассчитывается преимущественно по показателям животноводства, которое в январе также продемонстрировало прирост на уровне 3,2%.

Промышленные предприятия отрасли нарастили производство на 11,9%, тогда как в хозяйствах населения зафиксировано сокращение на 15%.

Наибольшее падение производства в годовом измерении наблюдалось в Донецкой области (-39,5%) и Закарпатской (-31,7%). В то же время положительную динамику показали ряд регионов, в частности такие области:

  • Винницкая (+22,9%),
  • Львовская (+22,7%),
  • Кировоградская (+7,6%),
  • Хмельницкая (+7,4%),
  • Киевская (+7,3%),
  • Полтавская (+6,7%),
  • Запорожская (+5,2%),
  • Черкасская (+4,3%),
  • Волынская (+2,7%),
  • Харьковская (+1,6%),
  • Одесская (+1,4%).

