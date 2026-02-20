Животноводческие фермы нарастили производство в январе
Объемы производства сельскохозяйственной продукции в Украине в январе 2026 года выросли на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.
Читайте также Февральские морозы повредили косточковые сады: какие регионы пострадали больше всего
В ведомстве объяснили, что в начале года индекс сельхозпроизводства рассчитывается преимущественно по показателям животноводства, которое в январе также продемонстрировало прирост на уровне 3,2%.
Промышленные предприятия отрасли нарастили производство на 11,9%, тогда как в хозяйствах населения зафиксировано сокращение на 15%.
Наибольшее падение производства в годовом измерении наблюдалось в Донецкой области (-39,5%) и Закарпатской (-31,7%). В то же время положительную динамику показали ряд регионов, в частности такие области:
- Винницкая (+22,9%),
- Львовская (+22,7%),
- Кировоградская (+7,6%),
- Хмельницкая (+7,4%),
- Киевская (+7,3%),
- Полтавская (+6,7%),
- Запорожская (+5,2%),
- Черкасская (+4,3%),
- Волынская (+2,7%),
- Харьковская (+1,6%),
- Одесская (+1,4%).
Украинский агроэкспорт переориентируется: кто в лидерах импорта в этом году?
В 2025 году Украина уменьшила объемы агроэкспорта из-за спада поставок в ЕС, но увеличила продажи в Африку и Турцию.
Турция стала лидером импортеров украинской продукции с закупками на 2211 миллионов долларов, тогда как экспорт в ЕС уменьшился на 17%.