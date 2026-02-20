Морозы вредят фруктовым садам

Суровое похолодание в начале февраля привело к повреждению плодовых деревьев в части регионов Украины, особенно это касается косточковых культур, сообщает Agrotimes. Об этом сообщил владелец садоводческого предприятия "РОСТ-Р" из Черновицкой области Алик Рябой.

По его словам, в некоторых садах Винницкой области пострадало до 90% деревьев. Морозы повредили ветви, молодые приросты и даже стволы, а первые признаки поражения стали заметными во время оттепели – молодые побеги начали чернеть.

Специалист отмечает, что в этом году холод ударил не только по цветкам, как раньше, но и по почкам. Больше всего пострадали черешня и абрикос, тогда как семечковые культуры оказались более устойчивыми.

Обратите внимание! Одной из причин уязвимости деревьев могли стать погодные условия прошлого сезона – длительные дожди и теплая осень вызвали затяжное сокодвижение и помешали растениям полноценно перейти в фазу зимнего покоя. В результате сильные морозы повредили деревья, которые не успели адаптироваться к холодам.

