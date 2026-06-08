Українські фермери збувають корів: що буде з цінами на молоко

В Україні скорочується чисельність корів на великих підприємствах та в господарствах населення. Високі витрати на виробництво та низькі закупівельні ціни на молоко перешкоджають розвитку галузі молочного скотарства.

Як в Україні скорочується чисельність корів?

Найскладнішу ситуацію зі скороченням поголів'я корів спостерігаємо в приватному секторі. Деякі господарства через низькі закупівельні ціни не можуть покрити навіть витрати на виробництво сирого молока. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт Інституту аграрної економіки Іван Свиноус.

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За словами експерта, скорочення чисельності корів тривало в першому кварталі 2026 року, а традиційна для літнього періоду тенденція до збільшення виробництва молока фактично не проявилася.

Іван Свиноус говорить, що станом на початок квітня на великих сільськогосподарських підприємствах України утримували 393,8 тисячі корів. Порівняно з попереднім місяцем це на 1,2 тисячі голів або 0,3% менше. Однак у річному вимірі помітне деяке відновлення:

поголів'я великої рогатої худоби на підприємствах зросло на 32,8 тисячі голів (+4%);

кількість корів збільшилася на 16,6 тисячі голів (+4 %).

Проте в господарствах населення ситуація є значно складнішою. За даними експерта, на початок квітня в приватному секторі утримували 554,4 тисячі корів. За місяць чисельність скоротилася на 4 тисячі голів, а в річному обчисленні – на 218 тисяч голів, тобто на 28%.

Чому поголів'я корів скорочується?

За словами Івана Свиноуса, головними факторами є високі виробничі витрати та низькі закупівельні ціни на молоко, а несприятлива ринкова ситуація змушує фермерів відкладати оновлення стада.

Іван Свиноус, доктор економічних наук, провідний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки У березні 2026 року імпорт нетелей в Україну не здійснювався, оскільки через несприятливу ринкову кон'юнктуру фермерські господарства зайняли вичікувальну позицію.

Додатковим фактором є спричинене війною скорочення поголів'я корів на сільськогосподарських підприємствах східних і південних областей, звідки бізнеси змушені переміщувати тварин до більш безпечних регіонів у центрі та на заході України.

Експерт прогнозує, що в червні закупівельні ціни на молоко зростатимуть, але навіть попри це виробництво високоякісної молочної сировини залишатиметься збитковим для більшості сільськогосподарських підприємств.

Збільшення витрат на всіх етапах товароруху молока (від виробника до кінцевого споживача) спричинене подорожчанням енергоносіїв. Ситуацію ускладнюють і низька купівельна спроможність населення й недостатній рівень державної підтримки галузі.

Чи дорожчатимуть молоко та молочні продукти в червні?

За оцінкою експерта Івана Свиноуса, ціни на продукти з молока для споживачів України зростатимуть. Цьому сприяють наявні диспропорції на ринку молочної сировини.

У червні ціна молока пастеризованого жирністю 2,6% може зрости на 1,5%. Сметана жирністю 20% може подорожчати на 2,4%, а масло "Селянське" жирністю 72,5% – на 2,6%.