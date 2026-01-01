Чому учасникам бойових дій в Україні поки не дають землю
- Під час воєнного стану в Україні заборонено безоплатну передачу земель державної та комунальної власності у приватну.
- Ці обмеження поширюються на учасників бойових дій, за винятком випадків, коли ділянки вже були передані у користування до 2002 року або на них розташовані об'єкти нерухомості.
Українське законодавство передбачає надання учасникам бойових дій можливості позачергово отримати земельну ділянку. Однак режим воєнного стану вносить певні обмеження у дії з державною та комунальною землею, її виділення та її приватизацію.
Які обмеження діють під час війни?
Юристка Лариса Величко у коментарі 24 Каналу звертає увагу на те, що наразі внесено зміни до пунктів 5 та 27 розділу X Земельного кодексу України. Згідно з ними під час дії воєнного стану заборонена безоплатна передача земель державної та комунальної власності у приватну.
Це регламентується Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони земель", який набрав чинності 19 листопада 2022 року. Ті ж обмеження стосуються й українських військових, які мають статус учасника бойових дій.
Накладено заборону на безоплатну передачу земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі та, власне, розроблення такої документації.
Варто звернути увагу, що положення цього підпункту не поширюються на безоплатну передачу земельних ділянок у приватну власність:
- власникам розташованих на таких земельних ділянках об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд), а також на безоплатну передачу у приватну власність;
- громадянам України земельних ділянок, переданих у користування до набрання чинності цим Кодексом (тобто до 1 січня 2002 року).
Скільки землі може приватизувати одна людина: які діють обмеження?
Українське законодавство дозволяє приватизувати земельні ділянки різного призначення, але з обмеженнями в умовах воєнного стану.
Безоплатна передача земель державної чи комунальної власності заборонена під час воєнного стану, але є винятки для власників нерухомості на цих ділянках.