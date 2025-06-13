Українські виробники значно наростили експорт молочних продуктів

Виробники молочної продукції з України продовжують нарощувати експорт молочних продуктів. Це стало можливим завдяки високим світовим цінам на біржові товари.

Експорт "молочки" зростає

Аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі розповів, що за попередніми даними, у травні 2025 року було експортовано 14,88 тисячі тонн молочних продуктів на суму 50,83 мільйона доларів, повідомляє 24 Канал із посиланням на АВМ. Відносно квітня натуральні обсяги експорту збільшилися на 25%, а порівняно з травнем 2024 року виросли на 14%.

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Експортна виручка збільшилася на 32% відносно квітня і на 48% відносно травня 2024 року. В січні-травні 2025 року Україна експортувала 57,97 тисячі тонн (+17%) молочних продуктів на суму 179,32 мільйона доларів (+57%).

У січні-травні 2025 року Україна наростила натуральні обсяги експорту молока та згущених вершків до 18,34 тисячі тонн (+55%), маслянки до 2,25 тисячі тонн (+41%).

Експорт вершкового масла зріс до 7,85 тисячі тонн (+314%), сирів – до 5,74 тисячі тонн (+23%) та морозива до 7,02 тисячі тонн (+28%) відносно січня-травня 2024-го, повідомляє АВМ.

За січень-травень теж зафіксовано зростання

Грошова виручка у січні-травні 2025 року збільшилася за експортоване молоко та згущені вершки до 46,89 мільйона доларів (+55%), маслянку до 3,28 мільйона доларів (+56%), молочну сироватку до 7,30 мільйона доларів (+15%), масло вершкове до 56,24 мільйона доларів (+368%).

За сири виручка збільшилася до 26,61 мільйона доларів (+31%), за морозиво – до 25,38 мільйона доларів (+38%) відносно минулорічного періоду.

Відносно січня-травня 2024 року виручка скоротилася за експортоване молоко та не згущені вершки до 6,07 мільйона доларів (-17%) та казеїн до 7,52 мільйона доларів (-57%).

Україна та ЄС шукають рішення, яке забезпечить безперервність експорту вітчизняної аграрної продукції на європейський ринок після завершення дії торговельних преференцій 5 червня 2025 року.

Зверніть увагу! За словами аналітика АВМ Георгія Кухалейшвілі, високі світові ціни на біржові товари сприяють збільшенню Україною обсягів молочного експорту. Зокрема, ціна на масло в ЄС тримається на рівні 7200 – 7400 євро за тонну, що майже рекордні показники, які не фіксувались із 2017–2018 років.

У порівнянні, сухе знежирене молоко виглядає дешевшим, проте залишається в межах середніх історичних значень,

– зазначив експерт.

За його словами, європейські трейдери купували українську молочну продукцію в тій кількості, яка їм була потрібна, користуючись тим, що вершкове масло та сухе знежирене молоко в Україні коштують дешевше ніж в Європі.