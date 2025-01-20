Україна входить до Топ-10 світового рейтингу виробників овочів, обійшовши Іспанію
- Україна увійшла до Топ-10 світових виробників овочів, обійшовши Іспанію, яка випала з рейтингу через падіння виробництва на 10% з 2020 по 2023 рік.
- До десятки країн-виробників фруктів та овочів у 2023 році увійшли Китай, Індія, США, Туреччина, Бразилія, Мексика, Росія, Індонезія, Єгипет та Україна.
Іспанія традиційно входила до десятки найбільших виробників овочів світу. Однак за підсумками минулого сезону країна втратила свої позиції, поступившись Україні.
Україна потрапила у десятку світових виробників овочів
Іспанія випала з першої десятки рейтингу світових виробників фруктів та овочів, повідомляє 24 Канал із посиланням на East Fruit. Віднині її обганяють Єгипет, Індонезія та Україна.
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За даними Faostat, Єгипет, Індонезія та Україна обігнали Іспанію у світовому рейтингу країн-виробників фруктів та овочів. Fepex показує, що іспанське виробництво впало на 10% у період з 2020 по 2023 рік, з 31 мільйонами тонн до 28 мільйонами тонн.
Як пише Fruitnet, до десятки країн-виробників фруктів та овочів у 2023 році увійшли:
- Китай із 781,5 мільйона тонн;
- Індія з 221 мільйоном тонн;
- США з 68,7 мільйона тонн;
- Туреччина із 56 мільйоном тонн;
- Бразилія з 48 мільйонами тонн;
- Мексика з 40 мільйонами тонн;
- Росія з 35 мільйонами тонн;
- Індонезія з 34 мільйонами тонн;
- Єгипет із 33 мільйонами тонн;
- Україна з 30 мільйонами тонн.
Дані надані Faostat, статистичним підрозділом Організації Об'єднаних Націй з сільського господарства та продовольства, який сам збирає офіційні дані з окремих країн та інших міжнародних джерел.