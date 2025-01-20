Україна потрапила у десятку світових виробників овочів

Іспанія випала з першої десятки рейтингу світових виробників фруктів та овочів, повідомляє 24 Канал із посиланням на East Fruit. Віднині її обганяють Єгипет, Індонезія та Україна.

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За даними Faostat, Єгипет, Індонезія та Україна обігнали Іспанію у світовому рейтингу країн-виробників фруктів та овочів. Fepex показує, що іспанське виробництво впало на 10% у період з 2020 по 2023 рік, з 31 мільйонами тонн до 28 мільйонами тонн.

Як пише Fruitnet, до десятки країн-виробників фруктів та овочів у 2023 році увійшли:

Китай із 781,5 мільйона тонн;

із 781,5 мільйона тонн; Індія з 221 мільйоном тонн;

з 221 мільйоном тонн; США з 68,7 мільйона ​​тонн;

з 68,7 мільйона ​​тонн; Туреччина із 56 мільйоном тонн;

із 56 мільйоном тонн; Бразилія з 48 мільйонами тонн;

з 48 мільйонами тонн; Мексика з 40 мільйонами тонн;

з 40 мільйонами тонн; Росія з 35 мільйонами тонн;

з 35 мільйонами тонн; Індонезія з 34 мільйонами тонн;

з 34 мільйонами тонн; Єгипет із 33 мільйонами тонн;

із 33 мільйонами тонн; Україна з 30 мільйонами тонн.

Дані надані Faostat, статистичним підрозділом Організації Об'єднаних Націй з сільського господарства та продовольства, який сам збирає офіційні дані з окремих країн та інших міжнародних джерел.