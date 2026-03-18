Посівна під загрозою: в Україні бракує добрив, витрати зросли майже на 30%

Українські аграрії стикаються з дефіцитом добрив і різким зростанням витрат напередодні посівної кампанії. Галузеві асоціації попереджають: без втручання держави це може призвести до суттєвого падіння врожаю та мільярдних втрат для економіки.

Українським аграріям в посівну не вистачає добрив

Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ) звернувся до віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад і територій Олексій Кулеба, а також до профільних комітетів Верховної Ради з проханням врегулювати ситуацію на ринку добрив у період посівної кампанії.

В асоціації зазначають, що з початку повномасштабної війни аграрії відчувають значні труднощі з постачанням азотних добрив, які мають складні вимоги до транспортування. Додатковим фактором тиску стало подорожчання дизельного пального через поступове підвищення акцизів.

Ситуацію ускладнили й геополітичні чинники – зокрема, бойові дії на Близькому Сході, що вплинули на енергетичний ринок і вартість газу, який є ключовою сировиною для виробництва добрив. У результаті ціни зросли в середньому на 27–29% залежно від культури: аміачна селітра подорожчала на 37%, карбамід – на 43%, КАС-32 – на 54%.

Крім того, через проблеми з логістикою, атаки на інфраструктуру та перебої з електропостачанням виробництво аміачної селітри скоротилося з 1,99 мільйона тонн у 2024–2025 роках до 1,016 мільйона тонн у сезоні 2025–2026 років. Станом на початок березня дефіцит цього виду добрив оцінюється у близько 190 тисяч тонн.

Зверніть увагу! Водночас ціни на пальне лише за останній місяць зросли більш ніж на 22%, що додатково підвищує собівартість агровиробництва та логістики. У сукупності ці фактори можуть збільшити витрати на весняну посівну кампанію приблизно на 10%.

Які наслідки може мати дефіцит добрив?

За оцінками УКАБ, це може призвести до зміни структури посівів і скорочення площ, а також до втрати 15–20% валового врожаю зернових та олійних культур.

Наслідки для економіки можуть бути суттєвими: скорочення надходжень податку на додану вартість на 15–18 мільярдів гривень, зменшення валютної виручки на 4–5 мільярдів доларів США, а також втрати бюджету до 35–45 мільярдів гривень протягом маркетингового року.

У зв'язку з цим УКАБ пропонує тимчасово скасувати мито на імпорт азотних добрив до кінця 2026 року, що дозволить знизити ціни на 25–35 доларів США за тонну та допоможе аграріям сформувати необхідні запаси.

Також серед пропозицій – запровадження знижених ставок акцизу на дизельне пальне для сільгосптехніки та дозвіл на ввезення вапняково-аміачної селітри морським транспортом до українських портів.

Важливо! В асоціації наголошують, що такі антикризові кроки дозволять стабілізувати ситуацію в агросекторі, забезпечити проведення посівної кампанії та підвищити врожайність на 5–7%, що може принести державі додатково 1,5–2 мільярди доларів США валютної виручки.

