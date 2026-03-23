Ціни на огірки почали зростати: дефіцит і погода змінили ринок

В Україні зростають ціни на тепличні огірки через скорочення пропозиції та стабільний попит. Додатковий вплив має погіршення погодних умов і зменшення імпорту.

Чому в Україні дорожчають огірки?

Цього тижня в Україні зафіксовано зростання цін на тепличні огірки, про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit. Основною причиною подорожчання є обмежена пропозиція на тлі активного попиту.

Минулого тижня обсяги збору огірків у місцевих тепличних господарствах помітно скоротилися, тоді як торгова активність залишалася високою. Станом на зараз тепличні комбінати реалізують огірки за ціною 135 – 175 гривень за кілограм (3,07 – 3,98 долара США за кілограм), що приблизно на 10% більше, ніж наприкінці попереднього тижня.

Виробники пояснюють ситуацію насамперед різким зменшенням вибірки продукції в теплицях. Це пов'язано з похолоданням і похмурою погодою на початку тижня, що негативно вплинуло на врожайність. Додатковим фактором стало скорочення імпорту огірків із Туреччини через сезонні причини. У результаті місцеві виробники отримали можливість підвищувати ціни.

Водночас, за підсумками останньої декади березня, тепличні огірки в Україні вже коштують у середньому на 34% дорожче, ніж у цей же період минулого року. Учасники ринку очікують, що найближчим часом ситуація може змінитися: зі збільшенням обсягів збору в українських теплицях ціни можуть знову піти вниз.

Які наразі ціни у супермаркетах?

На початок цього тижня вартість огірків у популярних мережах супермаркетів, за даними "Мінфіну", встановилася на такому рівні:

Auchan 179,90 гривні за кілограм;

Metro 186,16 гривні за кілограм;

Megamarket 219,00 гривні за кілограм;

Varus 189,90 гривні за кілограм;

АТБ 179,89 гривні за кілограм.

