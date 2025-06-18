Ще один крок до ЄС: в Україні буде Виплатна агенція для підтримки аграріїв

В Україні розпочали створення Виплатної агенції для фінансової підтримки аграріїв. При роботі цієї інституції будуть враховуватись стандарти Європейського Союзу.

Підтримка фермерів буде за стандартами ЄС

Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль розповів, що в Україні працюють над створенням Виплатної агенції, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Інтерфакс-Україна". Ця державна інституція адмініструватиме фінансову підтримку аграріїв відповідно до стандартів Європейського Союзу.

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За словами міністра, запуск Виплатної агенції є стратегічним кроком для інтеграції України до Спільної аграрної політики ЄС. Це також ключова умова, яка дозволить фермерам отримувати фінансування з європейських фондів. Зокрема, за інструментами передвступної допомоги, навіть до повноправного членства України в Євросоюзі.

Агенція виконуватиме ключові функції: інформування фермерів, прийом та перевірку заявок, розрахунок сум підтримки, здійснення виплат, а також ведення обліку, моніторинг і контроль використання коштів.

Важливо! Створення інституції планується шляхом трансформації Українського державного фонду підтримки фермерських господарств. Відповідний законопроект вже прийнято Верховною Радою у першому читанні.