Капуста дешевшає, фрукти дорожчають: як змінились ціни на плодоовочевому ринку України

На українському плодоовочевому ринку склалася доволі цікава ситуація. У той час, коли свіжі овочі дешевшають, стара картопля і фрукти навпаки ростуть у ціні.

Як змінилися ціни на фрукти та овочі за тиждень

В Україні продовжують стрімко знижуватись ціни на капусту нового врожаю (з 20 – 27 до 13 – 15 гривень за кілограм), повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Подешевшали ранні столові буряки (з 50 – 55 до 40 – 45 гривень за кілограм).

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При цьому ціни на моркву (з 50 – 55 до 50 – 60 гривень за кілограм) та цибулю (з 30 – 35 до 35 – 40 гривень за кілограм) нового врожаю зросли. Дорожче, ніж тижнем раніше, продавалася торішня картопля (з 23 – 25 до 25 – 28 гривень за кілограм). Томат (з 60 – 100 до 70 – 95 гривень за кілограм) та огірок (з 25 – 55 до 25 – 50 гривень за кілограм) продовжили дешевшати, а солодкий перець подорожчав (з 100 – 110 до 100 – 130 гривень за кілограм).

Ціни на кабачок різко кинулися вниз (з 45 – 55 до 20 – 26 гривень за кілограм). Зростання пропозиції цвітної капусти (з 50 – 55 до 30 – 40 гривень за кілограм) та броколі (з 100 – 130 до 70 – 90 гривень за кілограм) також змусило продавців опустити ціни реалізації. У сегменті зелені подешевшали кріп (з 80 – 100 до 50 – 80 гривень за кілограм) та петрушка (з 170 – 180 до 150 – 180 гривень за кілограм).

Зверніть увагу! Фруктово-ягідний сегмент відзначився зростанням ціни на суницю садову (з 110 – 180 до 120 – 180 гривень за кілограм). І без того дорога черешня подорожчала (з 100 – 200 до 100 – 300 гривень за кілограм), особливо ріст цін торкнувся якісної продукції. Почали знижуватись ціни на грушу (з 100 – 110 до 90 – 110 гривень за кілограм).