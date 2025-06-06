Ціни на тепличний огірок знижуються

Цього тижня на українському ринку зміцнилася тенденція зниження цін на тепличні огірки, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Чергове здешевлення в цьому сегменті на початку червня експерти проекту називають традиційним через збільшення на ринку пропозиції овочів із літніх теплиць.

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Так, на сьогоднішній день основні продажі огірка українські тепличні комбінати здійснюють у діапазоні 30 – 55 гривень за кілограм (0,72 – 1,33 долара за кілограм), залежно від сорту та обсягу партії, що в середньому на 21% дешевше, ніж тижнем раніше.

Зверніть увагу! Причиною здешевлення цієї продукції, на думку експертів, став так званий сезонний фактор, коли на ринку почала зростати пропозиція даних овочів із місцевих господарств.

Позитивним моментом для українських виробників став той факт, що обвал цін припав саме на останні дні реалізації огірка першої сівозміни. Сьогодні у місцевих тепличних комбінатах активно йде робота із зачистки теплиць, до реалізації другої сівозміни виробники планують приступити у другій половині літа.

Важливо! Аналітики додають, що попри чергове зниження цін огірок на сьогоднішній день українські комбінати відвантажують у середньому на 37% дорожче, ніж на початку червня 2024 року.