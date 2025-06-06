Цены на тепличный огурец снижаются

На этой неделе на украинском рынке укрепилась тенденция снижения цен на тепличные огурцы, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Очередное удешевление в этом сегменте в начале июня эксперты проекта называют традиционным из-за увеличения на рынке предложения овощей из летних теплиц.

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Так, на сегодняшний день основные продажи огурца украинские тепличные комбинаты осуществляют в диапазоне 30 – 55 гривен за килограмм (0,72 – 1,33 доллара за килограмм), в зависимости от сорта и объема партии, что в среднем на 21% дешевле, чем неделей ранее.

Обратите внимание! Причиной удешевления этой продукции, по мнению экспертов, стал так называемый сезонный фактор, когда на рынке начало расти предложение данных овощей из местных хозяйств.

Положительным моментом для украинских производителей стал тот факт, что обвал цен пришелся именно на последние дни реализации огурца первого севооборота. Сегодня в местных тепличных комбинатах активно идет работа по зачистке теплиц, к реализации второго севооборота производители планируют приступить во второй половине лета.

Важно! Аналитики добавляют, что несмотря на очередное снижение цен огурец на сегодняшний день украинские комбинаты отгружают в среднем на 37% дороже, чем в начале июня 2024 года.