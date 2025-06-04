Чому зростає ціна на яблука

В Україні різко зросли ціни на яблука, повідомляє 24 Канал із посиланням на molbuk.ua. Наприклад, у Чернівцях вони з осені виросли уп'ятеро – до 100 гривень за кілограм.

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Найдорожчі яблука сьогодні продають на ринку "Центральний" – по 80 – 100 гривень за кілограм. У магазинах трохи дешевше – 80 – 90 гривень. Ще кілька тижнів тому яблука коштували 50 гривень, а восени 2024 – лише 20 гривень.

Зверніть увагу! Продавці пояснюють подорожчання тим, що на ринку залишились останні запаси минулорічного врожаю.

Це вже останні яблука з тогорічного врожаю. Зберігати їх стало дорожче, а нового врожаю ще нема та й не відомо чи буде цьогоріч. Звідси й така ціна,

– розповіла продавчиня овочів і фруктів.

Інший продавець додав: "Ми самі не очікували, що буде таке подорожчання. Але своїх запасів вже нема. Ми теж купуємо у перекупників яблука по 90 гривень за кілограм – вони й диктують ціну. Новий врожай з'явиться на прилавках у липні-серпні. Тоді і ціни, можливо, стануть нижчими".