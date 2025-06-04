Почему растет цена на яблоки

В Украине резко выросли цены на яблоки, сообщает 24 Канал со ссылкой на molbuk.ua. Например, в Черновцах они с осени выросли в пять раз – до 100 гривен за килограмм.

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Самые дорогие яблоки сегодня продают на рынке "Центральный" – по 80 – 100 гривен за килограмм. В магазинах немного дешевле – 80 – 90 гривен. Еще несколько недель назад яблоки стоили 50 гривен, а осенью 2024 – только 20 гривен.

Обратите внимание! Продавцы объясняют подорожание тем, что на рынке остались последние запасы прошлогоднего урожая.

Это уже последние яблоки из прошлогоднего урожая. Хранить их стало дороже, а нового урожая еще нет и не известно будет ли в этом году. Отсюда и такая цена,

– рассказала продавщица овощей и фруктов.

Другой продавец добавил: "Мы сами не ожидали, что будет такое подорожание. Но своих запасов уже нет. Мы тоже покупаем у перекупщиков яблоки по 90 гривен за килограмм – они и диктуют цену. Новый урожай появится на прилавках в июле-августе. Тогда и цены, возможно, станут ниже".