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22 квітня, 12:03
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Ціни на експортну українську агропродукцію зросли на 40%

Василь Розтрьопа
Основні тези
  • Основні експортні товари подорожчали, зокрема соняшникова олія на 37,8%, кукурудза на 27,1%, пшениця на 27,4%.
  • З початку 2025 року Україна експортувала 2,5 мільйона тонн агропродукції на суму 1,1 мільярда доларів.

Зростання вартості продукції українського агросектору сягнула 40% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Експорт зріс завдяки збільшенню обсягів експорту окремих прибуткових видів товарів.

Українська агропродукція дорожчає

Вартість тонни експорту української аграрної продукції зросла на в 1,4 раза (40%), повідомляє 24 Канал із посиланням на міністра аграрної політики та продовольства Віталія Коваля. Ціни зросла з 315 доларів у 2024 році до 443 доларів у квітні 2025 року.

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Зростання ціни експорту пояснюють збільшенням експорту продукції з доданою вартістю, зокрема біоетанолу. Крім того, з 2024 року подорожчали й основні експортні товари:

  • соняшникова олія – 1174 доларів за тонну (+37,8%);
  • кукурудза – 217 доларів за тонну (+27,1%);
  • пшениця – 231 долар за тонну (+27,4%);
  • м'ясо птиці – 2385 доларів за тонну (+11,2%);
  • соєві боби – 409 доларів за тонну (+4,3%).

Загалом із початку 2025 року Україна експортувала 2,5 мільйона тонн агропродукції на суму 1,1 мільярда доларів.

Важливо! У міністерстві наголошують, що працюють над розширенням географії експорту та підтримкою агроперероблювання, щоб аграрний сектор приносив більше прибутку економіці країни.