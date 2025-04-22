Ціни на експортну українську агропродукцію зросли на 40%
- Основні експортні товари подорожчали, зокрема соняшникова олія на 37,8%, кукурудза на 27,1%, пшениця на 27,4%.
- З початку 2025 року Україна експортувала 2,5 мільйона тонн агропродукції на суму 1,1 мільярда доларів.
Зростання вартості продукції українського агросектору сягнула 40% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Експорт зріс завдяки збільшенню обсягів експорту окремих прибуткових видів товарів.
Українська агропродукція дорожчає
Вартість тонни експорту української аграрної продукції зросла на в 1,4 раза (40%), повідомляє 24 Канал із посиланням на міністра аграрної політики та продовольства Віталія Коваля. Ціни зросла з 315 доларів у 2024 році до 443 доларів у квітні 2025 року.
Читайте також Вартість української цибулі робить її привабливої на ринку ЄС
Зростання ціни експорту пояснюють збільшенням експорту продукції з доданою вартістю, зокрема біоетанолу. Крім того, з 2024 року подорожчали й основні експортні товари:
- соняшникова олія – 1174 доларів за тонну (+37,8%);
- кукурудза – 217 доларів за тонну (+27,1%);
- пшениця – 231 долар за тонну (+27,4%);
- м'ясо птиці – 2385 доларів за тонну (+11,2%);
- соєві боби – 409 доларів за тонну (+4,3%).
Загалом із початку 2025 року Україна експортувала 2,5 мільйона тонн агропродукції на суму 1,1 мільярда доларів.
Важливо! У міністерстві наголошують, що працюють над розширенням географії експорту та підтримкою агроперероблювання, щоб аграрний сектор приносив більше прибутку економіці країни.