Україна в лідерах постачання соняшникової олії в ЄС: які обсяги експорту

Україна залишається основним постачальником соняшникової олії до Європейського Союзу. Попри скорочення врожаю та складну логістику, частка української продукції на цьому ринку становить майже 92%.

Українська олія заполонила ринок Євросоюзу

Україна зберегла позицію найбільшого постачальника соняшникової олії до Європейського Союзу. Про це повідомляє Німецький союз сприяння розвитку рослин і білків (UFOP) з посиланням на дані Європейської комісії, передає OFI.

Дивіться також Експорт 2025: якої агропродукції Україна експортує найбільше

За інформацією Єврокомісії, з липня 2025 року до лютого 2026 року країни ЄС-27 імпортували близько 1,04 мільйона тонн соняшникової олії. Це менше, ніж за аналогічний період попереднього року, коли імпорт становив 1,28 мільйона тонн.

Із цього обсягу Україна поставила на європейський ринок близько 0,95 мільйона тонн продукції. За оцінками аналітиків Agrarmarkt Informations-Gesellschaft, це забезпечило країні майже 92 відсотки ринку. Водночас показники нижчі, ніж торік, коли до ЄС було експортовано приблизно 1,2 мільйона тонн.

Українські виробники під тиском конкуренції та неврожаю

Згідно зі звітом, урожай насіння соняшнику в Україні скоротився з 13 мільйонів тонн у 2024 році до приблизно 10,5 мільйона тонн у 2025 році. Менший обсяг сировини призвів до зниження переробки та обмежив експортний потенціал соняшникової олії.

Додатковий тиск на логістику створювали атаки Росії на портову інфраструктуру. Водночас ринкові звіти свідчать, що експортні потоки поступово стабілізуються.

Другим і третім найбільшими постачальниками соняшникової олії до ЄС стали Молдова та Сербія. Їхня частка ринку становила близько 5 відсотків і трохи менш як 2 відсотки відповідно.

Водночас постачання з Молдови у річному вимірі зросли, тоді як експорт із Сербії залишився значно нижчим за показники попереднього року.

Переробники знижують закупівельні ціни на соняшник: чому це відбувається?