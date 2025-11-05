Продажі українських сирів падають через конкуренцію з ЄС

Дешеві європейські сири створили жорстку конкуренцію для вітчизняних сироварів. Однак виробники не хочуть втрачати сировину і не зменшують виробництво, через що склади вже переповнені продукцією.

Українські виробники не витримують конкуренції

У другій половині жовтня ситуація на ринку сиру не покращилася, повідомляє 24 Канал із посиланням на ІНФАГРО. Попит залишається слабким, а конкурувати з дешевшим європейським сиром вітчизняним виробникам стає дедалі важче.

Скорочувати виробництво сироварні заводи поки що не поспішають, адже не хочуть втрачати сировину. Через це запаси готової продукції продовжують зростати.

Зверніть увагу! Підприємства з більш розвиненим маркетингом намагаються утримати продажі за рахунок акцій – значну частину продукції реалізують зі знижками. Попри це, через високі базові ціни на сир їм вдається залишатися прибутковими. Нових підвищень цін уже не очікується, оскільки вони й без того перевищують рівень європейських аналогів.

Імпортний сир із країн ЄС надходить на український ринок за суттєво нижчими цінами, що змушує місцевих виробників знижувати вартість або збільшувати частку акційних продажів. Очікується подальше зростання обсягів імпорту, що створить додатковий тиск на вітчизняних сироварів. За прогнозами, у листопаді-грудні в Україну буде ввезено стільки напівтвердих сирів, скільки їх виробляється українськими заводами.

Важливо! На зовнішніх ринках ситуація також ускладнюється. Через падіння європейських цін імпортери з традиційних напрямків вимагають поступок, а експортні контракти укладаються на менш вигідних умовах.

Виробництво українських сирів скорочується через вплив імпорту