Які основні проблеми стримують український агроекспорт у 2026 році

У 2025 році Україна зберегла високу роль агроекспорту, попри скорочення обсягів через погодні умови та обмеження логістики. Водночас дедалі більшу частку валютної виручки забезпечує продукція з доданою вартістю.

Які перепони зустрічає український агроекспорт?

Головна тенденція 2025 року – збереження високої ролі агроекспорту на тлі його диверсифікації, повідомили у Мінекономіки. Однак в Мінекономіки заявляють, що основною причиною скорочення експорту стала затримка жнив пізніх культур через несприятливі погодні умови.

До кінця вересня 2025 року було обмолочено лише близько 5% площ під кукурудзою, що значно менше від середньорічних показників. Річ у тім, що через високу вологість зерно потрібно додатково просушувати, а це уповільнило темпи відвантажень і збільшило логістичні витрати.

Крім того, експерт Інституту аграрної економіки Богдан Духницький розповів, що ще з початку повномасштабного вторгнення Україна була вимушена здійснювати експорт в умовах повного, чи часткового обмеження логістичних потужностей.

Але попри всі труднощі, великим позитивом залишається сам факт розвитку експорту переробленої продукції,

– зауважує експерт.

У 2025 році, якщо не враховувати залишки й відходи, чималі доходи були отримані завдяки експорту:

готових продуктів із зерна – 501 мільйон доларів,

цукру і цукрових кондитерських виробів – 476 мільйонів доларів,

алкогольних і безалкогольних напоїв – 361 мільйон доларів,

переробленої плодоовочевої продукції – 349 мільйонів доларів,

виробів з какао і шоколаду – 346 мільйонів доларів,

вершкового масла – 107 мільйонів доларів,

сухого і згущеного молока – 97 мільйонів доларів.

Важливо! Будь-яка перероблена продукція, що експортується, поступово знижує залежність України від потреби вивозити великі обсяги сировини.

Які країни експортували найбільше української агропродукції: топ ключових експортерів