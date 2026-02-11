Які основні проблеми стримують український агроекспорт у 2026 році
- Основними проблемами для українського агроекспорту у 2026 році є затримка жнив через несприятливі погодні умови та обмеження логістичних потужностей.
- Попри труднощі, значний дохід у 2025 році забезпечив експорт продукції з доданою вартістю, що знижує залежність від експорту сировини.
У 2025 році Україна зберегла високу роль агроекспорту, попри скорочення обсягів через погодні умови та обмеження логістики. Водночас дедалі більшу частку валютної виручки забезпечує продукція з доданою вартістю.
Які перепони зустрічає український агроекспорт?
Головна тенденція 2025 року – збереження високої ролі агроекспорту на тлі його диверсифікації, повідомили у Мінекономіки. Однак в Мінекономіки заявляють, що основною причиною скорочення експорту стала затримка жнив пізніх культур через несприятливі погодні умови.
Читайте також Агроекспорт у новій реальності: хто "вирвався" у лідери, попри блокаду та атаки
До кінця вересня 2025 року було обмолочено лише близько 5% площ під кукурудзою, що значно менше від середньорічних показників. Річ у тім, що через високу вологість зерно потрібно додатково просушувати, а це уповільнило темпи відвантажень і збільшило логістичні витрати.
Готові масштабувати агробізнес? Open Agri Club надає фінансування підприємствам до 1500 Га на вигідних умовах для розвитку підприємств. А разом з коштами ви також отримуєте стратегічне планування, аналіз ґрунтів, сучасні агротехнології та підтримку надійного партнера.
Крім того, експерт Інституту аграрної економіки Богдан Духницький розповів, що ще з початку повномасштабного вторгнення Україна була вимушена здійснювати експорт в умовах повного, чи часткового обмеження логістичних потужностей.
Але попри всі труднощі, великим позитивом залишається сам факт розвитку експорту переробленої продукції,
– зауважує експерт.
У 2025 році, якщо не враховувати залишки й відходи, чималі доходи були отримані завдяки експорту:
- готових продуктів із зерна – 501 мільйон доларів,
- цукру і цукрових кондитерських виробів – 476 мільйонів доларів,
- алкогольних і безалкогольних напоїв – 361 мільйон доларів,
- переробленої плодоовочевої продукції – 349 мільйонів доларів,
- виробів з какао і шоколаду – 346 мільйонів доларів,
- вершкового масла – 107 мільйонів доларів,
- сухого і згущеного молока – 97 мільйонів доларів.
Важливо! Будь-яка перероблена продукція, що експортується, поступово знижує залежність України від потреби вивозити великі обсяги сировини.
Які країни експортували найбільше української агропродукції: топ ключових експортерів
У 2025 році 47% аграрного експорту України спрямовано до країн ЄС, що становить 12,1 мільярда доларів США.
Основними імпортерами української агропродукції є Туреччина, Нідерланди, Італія, Іспанія, Польща, Єгипет, Німеччина, Бельгія та Саудівська Аравія.