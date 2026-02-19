Експорт українського борошна впав до мінімуму за 20 років: що на це вплинуло

У 2025 році Україна скоротила експорт борошна до найнижчого рівня з 2006 року. Основними причинами падіння експорту стали втрата традиційних ринків і складнощі з логістикою на тлі війни.

Чому знизився експорт борошна?

Голова ревізійної комісії громадської спілки Борошномели України Сергій Сакіркін розповів, що за підсумками 2025 року Україна експортувала 66,8 тисячі тонн борошна, повідомляє "АПК-Інформ". Це найнижчий показник із 2006 року, коли обсяги постачання становили лише 10,5 тисячі тонн.

Читайте також Експорт української малини скоротився: яка країна купує найбільше

За його словами, повномасштабна війна фактично позбавила українські борошномельні підприємства можливості отримувати додаткові доходи на зовнішніх ринках. Раніше експорт дозволяв нарощувати виробництво та знижувати собівартість продукції, однак через логістичні труднощі більшість традиційних ринків було втрачено.

Беріть зараз – повертайте після врожаю. Open Agri Club забезпечує фінансування під посівну компанію для малих агропідприємств із земельним банком до 1500 Га. Учасники отримують не лише гроші, а й комплексну підтримку: аналіз ґрунту, добрива, консультації експертів. Приєднуйтесь до Open Agri Club!

Наразі серед стабільних напрямків збуту залишилася Молдова, а також відкрилися можливості постачань до країн Європейського Союзу, куди спрямовується понад половина всього експорту.

Зверніть увагу! Водночас через те, що постачання здійснюється переважно залізничним і автомобільним транспортом, перспективи суттєвого збільшення експорту поки залишаються обмеженими.

Експорт українського вівса рекордний за 10 років навіть попри скорочення врожаю