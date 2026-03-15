До 60 тисяч за тонну: які культури вигідно садити в Україні у 2026 році

В Україні аграрний ринок динамічно змінюється: одні культури вирощують більше, а інші, навпаки, втрачають популярність. У часи повномасштабної війни значно зросло виробництво сої – майже вдвічі, ніж до вторгнення Росії.

Яку культури вигідно вирощувати?

Про це розповів в.о. директора "Інституту зернових культур" НААН України Владислав Черчель, пише AgroWeek.

Дивіться також Коли сніг тільки-но зійшов: 7 культур, які можна сміливо сіяти у березні

За його словами, високі ціни на сою фактично дозволили українським аграріям вижити у складний 2023 рік.

Та й сьогодні ціни на неї ростуть і сягають близько 18 тисяч гривень за тонну. Тому вирощувати сою у 2026 році вигідно для фермерів.

Водночас Черчель відзначає зростання популярності льону олійного та гірчиці.

Сьогодні зростають площі й під льоном олійним. Я вважаю, що дана культура буде поширюватися, також збільшуватимуться посіви гірчиці,

– говорить фахівець.

Ціни на льон олійний на зовнішніх ринках зростають.

У Європі покупці пропонують вже від 30 до 60 тисяч гривень за тонну залежно від якості врожаю.

Популярність гірчиці також поступово зростає.

Водночас, на думку експерта, аграрії мають вдосконалювати свої знання та навички, щоб масштабувати вирощування обох цих культур.

Це старі культури, які необхідно вирощувати по-новому, тому для того, щоб вони завоювали більшу нішу, необхідна розробка технологій. Крім того, варто вивчити ринки попиту даної продукції,

– наголосив Черчель.

Чи варто вирощувати буряк та горох?

Разом з тим в Україні за час війни аграрії зменшили обсяги виробництва цукрового буряку. Хоча у деяких регіонах він приніс більше врожаю порівняно з 2021 роком. Цього року навіть очікується профіцит цукру, пише "Укрцукор".

Наразі цукровий буряк в країні займає:

площі вирощування складають близько 200 – 250 тисяч гектарів;

садять культуру переважно у західних регіонах та в зоні Лісостепу.

На відміну від буряка, експерти все більше цікавляться горохом. Ця культура показує хороші результати на експорт, тому аграрії планують нарощувати посівні площі під нею.

На сьогодні посіви гороху становлять приблизно 200 тисяч гектарів, але щонайменше 500 тисяч, а краще, щоб 1 мільйон гектарів був засіяний в Україні горохом, особливо це добре для півдня,

– упевнений Черчель.

Зауважте! Тож, у 2026 році вигідно вирощувати сою, гірчицю і горох. Але потрібно розвивати технологію та логістику, щоб вони принесли дійсно хороший прибуток.

Які культури вирощують у світі?