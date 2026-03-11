Новий прогноз США: урожай кукурудзи та пшениці в Україні може бути вищим

Міністерство сільського господарства США оновило прогноз виробництва зернових в Україні у сезоні 2025–2026 маркетингового року. Експерти підвищили оцінку врожаю пшениці та кукурудзи, водночас дещо знизили прогноз щодо ячменю.

Прогноз врожаю зернових підвищили

Міністерство сільського господарства США (USDA) переглянуло прогноз виробництва зернових культур в Україні у сезоні 2025–2026 маркетингового року, йдеться у березневому звіті відомства. Згідно з оновленою оцінкою, прогноз урожаю пшениці в Україні підвищено до 24 мільйонів тонн.

Це на 1 мільйон тонн більше порівняно з лютневим прогнозом. Водночас очікування щодо експорту знижено до 13,5 мільйона тонн, що на 0,5 мільйона тонн менше попередньої оцінки.

Оцінку врожаю кукурудзи також підвищили. За прогнозами USDA, виробництво цієї культури в Україні може становити 30,7 мільйона тонн, що на 1,7 мільйона тонн більше порівняно з прогнозом минулого місяця.

Експорт кукурудзи попри врожай зменшиться

При цьому прогноз експорту української кукурудзи залишився без змін – на рівні 22 мільйонів тонн. Водночас експерти дещо знизили оцінку виробництва ячменю. За новими даними, урожай цієї культури в Україні може становити 5,6 мільйона тонн, що на 0,3 мільйона тонн менше попереднього прогнозу. Очікування щодо експорту ячменю залишилися незмінними – 2,5 мільйона тонн.

У світовому масштабі USDA також переглянуло прогнози виробництва зерна. Так, світовий урожай пшениці у поточному сезоні оцінюється на рівні 842,1 мільйона тонн, що на 0,3 мільйона тонн більше попередньої оцінки. Обсяг світового експорту цієї культури прогнозується на рівні 221,6 мільйона тонн.

Світове виробництво кукурудзи, за оцінками відомства, може становити 1 мільярд 297,4 мільйона тонн, що на 1,5 мільйона тонн більше порівняно з минулим прогнозом. Світова торгівля кукурудзою очікується на рівні 200,1 мільйона тонн.

Щодо ячменю, його світове виробництво прогнозують на рівні 154,3 мільйона тонн, що на 0,5 мільйона тонн більше попередньої оцінки. Водночас обсяг світової торгівлі цією культурою очікується на рівні близько 32,5 мільйона тонн, що на 0,4 мільйона тонн менше попереднього прогнозу.

