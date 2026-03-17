Дунайські порти отримають новий імпульс: уряд готує масштабні зміни

В Україні запускають дворічний експериментальний проєкт для розвитку дунайських портів. Ініціатива передбачає модернізацію інфраструктури, підтримку логістики та залучення інвесторів у регіон.

На дунайські порти чекають зміни

Уряд України розпочинає дворічний експериментальний проєкт, спрямований на розвиток дунайських портів. Ініціативу вже підтримала координаційна рада, повідомили у Міністерство розвитку громад та територій України.

Проєкт передбачає створення єдиної філії Адміністрації морських портів України (АМПУ), а також реінвестування прибутку державних підприємств у відновлення портової інфраструктури та флоту.

Серед ключових рішень – запровадження тарифних стимулів для залізничних перевезень до портів Ізмаїл та Рені, а також цільове використання портових зборів для розвитку регіону.

Зверніть увагу! Заступник міністра Андрій Кашуба наголосив, що реалізація проєкту дозволить забезпечити стабільну роботу 56 стивідорних компаній і збільшити гарантований вантажопотік до 2,5 мільйона тонн на рік. Крім того, очікується збереження близько 2 тисяч робочих місць у морській галузі та понад 3,5 тисячі – в Укрзалізниці.

Окремим напрямом стане створення індустріальних парків на територіях портів Ізмаїл, Рені та Українське Дунайське пароплавство. Це має сприяти залученню інвестицій, створенню нових робочих місць і збільшенню обсягів перероблювання вантажів.

Важливо! Також у проєкті передбачено рішення для покращення логістики до портів Великої Одеси. Через безпекові ризики змінюються маршрути перевезень, що підвищує витрати та час доставлення. Для розв'язання цієї проблеми пропонують механізм усереднення тарифної відстані, який дозволить вирівняти вартість перевезень незалежно від обраного маршруту.

