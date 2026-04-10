Україна втратить частину експорту зерна: новий прогноз USDA

США переглянули прогноз експорту українського зерна у бік зниження. Найбільші коригування торкнулися пшениці та ячменю, тоді як по кукурудзі оцінки залишилися стабільними.

США знижують прогнози для України

USDA у квітневому звіті погіршило очікування щодо експорту зернових культур з України у сезоні 2025/26 маркетингового року. Зокрема, прогноз експорту пшениці знижено до 12,5 мільйона тонн, що на 1 мільйон тонн менше попередньої оцінки.

Водночас прогноз врожаю цієї культури залишився без змін – на рівні 24 мільйонів тонн.

Також аналітики зменшили оцінку експорту ячменю до 2,2 мільйона тонн, що на 0,3 мільйона тонн менше. Прогноз виробництва цієї культури зберігається на рівні до 5,6 мільйона тонн.

Щодо кукурудзи, то тут змін не відбулося: очікуваний валовий збір становить 30,7 мільйона тонн, а експорт – 22 мільйони тонн.

Світові ринки зростають попри корекції

На відміну від українських показників, глобальні прогнози зернового ринку демонструють зростання. Зокрема, світове виробництво пшениці оцінюється у 844,15 мільйона тонн, що на 2 мільйони тонн більше, ніж у попередньому прогнозі. Експорт цієї культури також зріс – до 221,9 мільйона тонн.

Світове виробництво кукурудзи очікується на рівні 1301 мільйона тонн, що на 3,6 мільйона тонн більше попередньої оцінки. Обсяги експорту також зростуть – до 200,5 мільйона тонн.

Виробництво ячменю у світі прогнозується на рівні 154,8 мільйона тонн, а обсяги міжнародної торгівлі – майже 32,58 мільйона тонн. Усі ці показники також демонструють незначне зростання порівняно з попередніми оцінками.

