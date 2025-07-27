Вартість 50 соток землі: актуальні ціни в Україні

З 2021 року в Україні придбати землю можливо завдяки відкриттю ринку сільськогосподарських земель за даними Держгеокадастру. Він залишається активним навіть попри повномасштабну війну.

Скільки коштує 50 соток землі?

Зокрема середня вартість одного гектара зросла на 60%, пише 24 Канал з посиланням на Опендатабот.

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Станом на червень 2025 року ціна за один гектар становить 60,7 тисячі гривень.

В одному гектарі землі міститься 100 соток. Тобто дізнатися ціну 50 соток можна за такою формулою: 50 × 607 = 30 350 гривень.

Зауважте! Наразі придбати 50 соток землі можливо за 30 350 гривень.

Де найдорожча земля в Україні?

Найвищі ціни наразі на Івано-Франківщині – у середньому, українець або українка віддасть 126,6 тисячі гривень за гектар землі. Наприклад, тут 50 соток можуть коштувати 63 300 гривень.

Далі рейтинг такий:

Львівщина – 118,3 тисячі гривень за гектар; Київщина – 89,4 тисячі гривень за гектар; Тернопільщина – 86,9 тисячі гривень за гектар.

Зверніть увагу! Серед прифронтових регіонів найдорожче земля коштує на Дніпропетровщині – в середньому, сплачують 73,9 тисячі гривень за гектар.

Де гектари коштують найдешевше?

Найнижчі ціни на землю в Україні зараз у прифронтових регіонах:

Одещина – 41,8 тисячі гривень за гектар;

Чернігівщина – 41,1 тисячі гривень за гектар;

Миколаївщина – 41,6 тисячі гривень за гектар;

Херсонщина – 39,1 тисячі гривень за гектар.

Важливо! Найдешевша земля, згідно з інформацією, у Запорізькій області – 38,3 тисячі гривень за гектар.