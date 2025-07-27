Скільки коштує 50 соток землі?
Зокрема середня вартість одного гектара зросла на 60%, пише 24 Канал з посиланням на Опендатабот.
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Станом на червень 2025 року ціна за один гектар становить 60,7 тисячі гривень.
В одному гектарі землі міститься 100 соток. Тобто дізнатися ціну 50 соток можна за такою формулою: 50 × 607 = 30 350 гривень.
Зауважте! Наразі придбати 50 соток землі можливо за 30 350 гривень.
Де найдорожча земля в Україні?
Найвищі ціни наразі на Івано-Франківщині – у середньому, українець або українка віддасть 126,6 тисячі гривень за гектар землі. Наприклад, тут 50 соток можуть коштувати 63 300 гривень.
Далі рейтинг такий:
- Львівщина – 118,3 тисячі гривень за гектар;
- Київщина – 89,4 тисячі гривень за гектар;
- Тернопільщина – 86,9 тисячі гривень за гектар.
Зверніть увагу! Серед прифронтових регіонів найдорожче земля коштує на Дніпропетровщині – в середньому, сплачують 73,9 тисячі гривень за гектар.
Де гектари коштують найдешевше?
Найнижчі ціни на землю в Україні зараз у прифронтових регіонах:
- Одещина – 41,8 тисячі гривень за гектар;
- Чернігівщина – 41,1 тисячі гривень за гектар;
- Миколаївщина – 41,6 тисячі гривень за гектар;
- Херсонщина – 39,1 тисячі гривень за гектар.
Важливо! Найдешевша земля, згідно з інформацією, у Запорізькій області – 38,3 тисячі гривень за гектар.