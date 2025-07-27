Скільки коштує 50 соток землі?

Зокрема середня вартість одного гектара зросла на 60%, пише 24 Канал з посиланням на Опендатабот.

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Станом на червень 2025 року ціна за один гектар становить 60,7 тисячі гривень.

В одному гектарі землі міститься 100 соток. Тобто дізнатися ціну 50 соток можна за такою формулою: 50 × 607 = 30 350 гривень.

Зауважте! Наразі придбати 50 соток землі можливо за 30 350 гривень.

Де найдорожча земля в Україні?

Найвищі ціни наразі на Івано-Франківщині – у середньому, українець або українка віддасть 126,6 тисячі гривень за гектар землі. Наприклад, тут 50 соток можуть коштувати 63 300 гривень.

Далі рейтинг такий:

Львівщина – 118,3 тисячі гривень за гектар; Київщина – 89,4 тисячі гривень за гектар; Тернопільщина – 86,9 тисячі гривень за гектар.

Зверніть увагу! Серед прифронтових регіонів найдорожче земля коштує на Дніпропетровщині – в середньому, сплачують 73,9 тисячі гривень за гектар.

Де гектари коштують найдешевше?

Найнижчі ціни на землю в Україні зараз у прифронтових регіонах:

Одещина – 41,8 тисячі гривень за гектар;

Чернігівщина – 41,1 тисячі гривень за гектар;

Миколаївщина – 41,6 тисячі гривень за гектар;

Херсонщина – 39,1 тисячі гривень за гектар.

Важливо! Найдешевша земля, згідно з інформацією, у Запорізькій області – 38,3 тисячі гривень за гектар.