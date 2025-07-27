Сколько стоит 50 соток земли?

В частности средняя стоимость одного гектара выросла на 60%, пишет 24 Канал со ссылкой на Опендатабот.

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По состоянию на июнь 2025 года цена за один гектар составляет 60,7 тысячи гривен.

В одном гектаре земли содержится 100 соток. То есть узнать цену 50 соток можно по следующей формуле: 50 × 607 = 30 350 гривен.

Заметьте! Сейчас приобрести 50 соток земли возможно за 30 350 гривен.

Где самая дорогая земля в Украине?

Самые высокие цены сейчас на Ивано-Франковщине – в среднем, украинец или украинка отдаст 126,6 тысяч гривен за гектар земли. Например, здесь 50 соток могут стоить 63 300 гривен.

Далее рейтинг такой:

Львовщина – 118,3 тысячи гривен за гектар; Киевщина – 89,4 тысячи гривен за гектар; Тернопольщина – 86,9 тысяч гривен за гектар.

Обратите внимание! Среди прифронтовых регионов дороже всего земля стоит на Днепропетровщине – в среднем, платят 73,9 тысячи гривен за гектар.

Где гектары стоят дешевле всего?

Самые низкие цены на землю в Украине сейчас в прифронтовых регионах:

Одесская область – 41,8 тысячи гривен за гектар;

Черниговщина – 41,41 1 тысячи гривен за гектар;

Николаевщина – 41,6 тысячи гривен за гектар 41 6 тысячи гривен за гектар;

Херсонщина – 39,1 тысячи гривен за гектар.

Важно! Самая дешевая земля, согласно информации, в Запорожской области – 38,3 тысячи гривен за гектар.