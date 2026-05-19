Рання капуста дешевшає в Україні: що сталося з цінами на ринку

На українському ринку білоголової капусти нового врожаю фіксують помітне здешевлення. Виробники пояснюють цінове просідання сезонним збільшенням пропозиції та стриманим попитом з боку покупців.

Молода капуста стрімко дешевшає

Станом на зараз капусту врожаю 2026 року фермери продають по 34 – 40 гривень за кілограм. Це в середньому на 18% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Таке зниження стало реакцією виробників на надлишок продукції та невисоку активність покупців. Ринок поступово насичується, а продавці змушені коригувати ціни, аби пришвидшити реалізацію.

Масове збирання тисне на ринок

Однією з головних причин здешевлення стала активна фаза збирання ранньої капусти. Більшість українських господарств уже вийшли на масовий збір урожаю, що суттєво збільшило обсяги пропозиції.

Додатковим фактором став стриманий попит. Гуртові покупці та торгівельні мережі не поспішають формувати великі запаси й переважно закуповують овоч невеликими партіями.

Експерти пояснюють таку поведінку коротким терміном зберігання ранньої капусти. Через це трейдери та ритейлери намагаються уникати ризику втрат і працюють обережніше.

Торішня капуста, навпаки, дорожчає

Поки новий урожай дешевшає, капуста врожаю 2025 року демонструє протилежну динаміку. Фермери, які зберегли якісні запаси тогорічної продукції, переглядають ціни у бік підвищення.

Наразі гуртові партії торішньої білоголової капусти продаються по 10 – 17 гривень за кілограм, тоді як тижнем раніше ціни коливалися у межах 8 – 15 гривень. Вартість залежить від якості продукції та доступних обсягів.

Учасники ринку зазначають, що попит на минулорічну капусту залишається стабільним. Водночас навіть після останнього здешевлення молода капуста в Україні коштує в середньому на 14% дорожче, ніж у цей самий період торік. Експерти пов'язують це з холодною та затяжною весною, яка вплинула на темпи розвитку нового врожаю.

Які зараз ціни на капусту у магазинах?

Згідно з даними "Мінфіну", наразі у супермаркетах великих українських мереж встановилися такі ціни на молоду капусту:

Novus 59,99 гривні за кілограм;

59,90 гривні за кілограм; Auchan 59,90 гривні за кілограм;

59,90 гривні за кілограм; Metro 49 гривні за кілограм;

49 гривні за кілограм; Megamarket 62,50 гривні за кілограм;

62,50 гривні за кілограм; АТБ 54,95 гривні за кілограм.

Ціни на цибулю знову пішли вгору: що відбувається на ринку?

Ситуація з цінами на торішню цибулю аналогічна тому, як дорожчає торішня капуста. Вартість росте через обмежені запаси.

Ціни на ріпчасту цибулю в Україні зросли через скорочення запасів овочів урожаю 2025 року та активізацію торгівлі.

Попри подорожчання, нинішні ціни залишаються приблизно на 68% нижчими, ніж у середині травня 2025 року, а якість овочів у сховищах погіршується.

Додатковим фактором стало пожвавлення торговельної активності. Покупці активніше закуповують овочі, що також підтримує зростання вартості продукції.