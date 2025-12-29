Ціни на соняшник в Україні обвалилися до сезонного мінімуму

За минулий тиждень вартість соняшнику на внутрішньому ринку впала більш ніж на 1000 гривень за тонну, опустившись до найнижчих рівнів від початку сезону-2025/26. Ринок фактично завмер через атаки на порти, проблеми зі зберіганням олії та зниження торгівельної активності у святковий період.

Ціни на соняшник найменші за 4 місяці Впродовж минулого тижня ціни на соняшник на внутрішньому українському ринку обвалилися більш ніж на 1000 гривень за тонну, повідомляє 24 Канал із посиланням на "АПК-Інформ". Вартість складає близько 26000 – 27600 гривень за тонну СРТ-підприємство (що є мінімальним рівнем від початку сезону – 2025/26), і лише подекуди сягали 28000 – 28300 гривень за тонну СРТ. Читайте також Затримки жнив, слабкий експорт і тиск на ціни: огляд зерновий ринок України у грудні Індикативні ціни попиту стартували від 25000 – 25400 гривень за тонну СРТ. Водночас темпи торгівлі олійною суттєво сповільнилися, що було зумовлено: постійними ракетно-дроновими атаками на порти Одеси, внаслідок чого зменшилося та в деяких випадках призупинилося вивантаження продукції;

підвищеними ризиками зберігання олії в портах, низка заводів призупиняють роботу, оскільки або не мають резервуарів для зберігання на підприємстві, або вони вже заповнені;

значним зниженням цін на сировину та в цілому незрозумілість подальшого розвитку в даному секторі. Зверніть увагу! Це спричинило скорочення пропозиції соняшнику, що також збіглося з традиційним затишшям у святковий період, внаслідок чого найближчими тижнями активність на ринку залишиться слабкою. Удари по портах ставлять під загрозу український аграрний експорт Систематичні атаки Росії на українські порти загрожують виконанню експортних контрактів на зерно та агропродукцію, зокрема в грудні експорт зерна суттєво відстає від планових обсягів.

Через пошкодження портової інфраструктури та логістичних коридорів щонайменше один із стратегічних портів працює на 20% від потужності або повністю зупинив роботу.