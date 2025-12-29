Цены на подсолнечник в Украине обвалились до сезонного минимума
- Цены на подсолнечник в Украине упали более чем на 1000 гривен за тонну, опустившись до 26000 – 27600 гривен за тонну СРТ.
- Падение цен вызвано атаками на порты, проблемами с хранением масла, и снижением торговой активности.
За прошедшую неделю стоимость подсолнечника на внутреннем рынке упала более чем на 1000 гривен за тонну, опустившись до самых низких уровней с начала сезона-2025/26. Рынок фактически замер из-за атак на порты, проблем с хранением масла и снижения торговой активности в праздничный период.
Цены на подсолнечник наименьшие за 4 месяца
В течение прошлой недели цены на подсолнечник на внутреннем украинском рынке обвалились более чем на 1000 гривен за тонну, сообщает 24 Канал со ссылкой на "АПК-Информ". Стоимость составляет около 26000 – 27600 гривен за тонну СРТ-предприятие (что является минимальным уровнем с начала сезона – 2025/26), и лишь иногда достигали 28000 – 28300 гривен за тонну СРТ.
Индикативные цены спроса стартовали от 25000 – 25400 гривен за тонну СРТ.
В то же время темпы торговли масличной существенно замедлились, что было обусловлено:
- постоянными ракетно-дроновыми атаками на порты Одессы, в результате чего уменьшилось и в некоторых случаях приостановилась выгрузка продукции;
- повышенными рисками хранения масла в портах, ряд заводов приостанавливают работу, поскольку либо не имеют резервуаров для хранения на предприятии, или они уже заполнены;
- значительным снижением цен на сырье и в целом непонятность дальнейшего развития в данном секторе.
Обратите внимание! Это повлекло сокращение предложения подсолнечника, что также совпало с традиционным затишьем в праздничный период, вследствие чего в ближайшие недели активность на рынке останется слабой.
Удары по портам ставят под угрозу украинский аграрный экспорт
Систематические атаки России на украинские порты угрожают выполнению экспортных контрактов на зерно и агропродукцию, в частности в декабре экспорт зерна существенно отстает от плановых объемов.
Из-за повреждения портовой инфраструктуры и логистических коридоров по меньшей мере один из стратегических портов работает на 20% от мощности или полностью остановил работу.