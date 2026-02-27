Ціни на сою злетіли до максимуму за 20 місяців: ринок чекає рішення США

Світові ціни на сою зросли до найвищого рівня майже за два роки через очікування нових квот на біопаливо у США. Ринок також підтримали активний попит на соєвий шрот і нова торгівельна угода з Індонезією.

Світові ціни на сою ростуть

Ф'ючерси на сою у четвер піднялися до максимуму за останні 20 місяців напередодні подання нових норм змішування біопалива, які готує Environmental Protection Agency (EPA), повідомляє Bloomberg. Йдеться про так звані Renewable Volume Obligations – квоти на використання біопалива, які найближчим часом мають передати на розгляд бюджетного офісу Білого дому.

Про це під час галузевої конференції повідомив заступник адміністратора агентства Aaron Szabo. Очікується, що рішення допоможе зняти багатомісячну невизначеність щодо попиту в аграрному секторі США.

Кукурудза та соєва олія є ключовою сировиною для виробництва біопалива, тому фермери уважно стежать за ухваленням правил, які можуть з'явитися вже у березні. Водночас аналітики зазначають, що частина оптимізму щодо попиту вже закладена в ціни. За словами експерта StoneX Matt Ammermann, перед офіційним поданням квот ринок демонструє часткову фіксацію прибутків у сегменті рослинних олій.

Зверніть увагу! Додаткову підтримку ринку забезпечило зростання цін на соєвий шрот. Очікується, що експорт цього високобілкового корму зі США збільшиться після укладення торгівельної угоди між США та Індонезією на суму 38,4 мільярда доларів США.

За оцінками аналітиків Hightower Report, обсяги експорту шроту вже досягли максимуму за шість років, а нова угода передбачає додаткові закупівлі американської продукції у 2026 році.

Цікаво! На тлі цих факторів ф'ючерси на сою зросли ще на 0,4%, короткочасно досягнувши найвищого рівня з червня 2024 року, навіть попри відсутність нових закупівель з боку Китаю – найбільшого світового споживача. Водночас ціни на соєву олію піднялися на 1,6%.

