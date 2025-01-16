Велика Британія допоможе Україні відстежувати зерно, що викрали росіяни
- Велика Британія створила базу даних для відстеження та запобігання крадіжці українського зерна з окупованих територій, яка буде передана Україні в найближчі тижні.
- Запуск системи відстеження планується в межах 100-річного партнерства між Україною та Великою Британією, яке підпишуть під час візиту прем’єр-міністра Кіра Стармера до Києва.
- База даних використовує передові технології для визначення місць вирощування та збору зерна, щоб запобігти його перемаркуванню та продажу третім країнам Росією.
Велика Британія створила базу даних, яка дозволяє відстежувати та запобігати крадіжці зерна з українських територій, окупованих Росією. Цей інструмент буде переданий Україні протягом найближчих тижнів.
Як відстежуватимуть українське зерно
В уряді країни заявили, що розроблена база даних використовує передові наукові технології для визначення місць вирощування та збору зерна, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт британського уряду.
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Створення бази – це відповідь на звернення України до країн G7 із проханням допомогти відстежувати зерно, вкрадене з окупованих територій, яке Росія перемарковує та продає третім країнам.
Крім того, в заяві британського уряду йдеться про те, що Україна, як один із ключових постачальників сільськогосподарської продукції у світі, відіграє важливу роль у забезпеченні глобальної продовольчої безпеки.
Цікаво! Передачу бази даних здійснить міністр охорони довкілля Великої Британії.
Коли система запрацює
Нову систему відстеження планують запустити в межах договору про 100-річне партнерство між Україною та Великою Британією.
Підписання цього договору очікується під час візиту британського прем’єр-міністра Кіра Стармера до Києва, який розпочався у четвер, 16 січня.
Цікаво! ЗМІ також повідомляють, що під час візиту Стармера обговорюватимуть можливість розгортання міжнародних миротворчих сил в Україні після завершення війни з Росією.