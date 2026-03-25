Великодній кошик різко подорожчав: скільки заплатять українці у 2026

У 2026 році вартість традиційного великоднього кошика в Україні суттєво зросла. Через подорожчання продуктів українці змушені економити навіть на святковому столі.

Які ціни на основні продукти кошика?

Директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко зазначає, що вже п'ятий рік поспіль Україна відзначатиме одне з найбільших християнських свят – Великдень – в умовах воєнного стану. За його словами, це навряд чи дозволить багатьом українським родинам відзначити його традиційно – з приготуванням та освяченням Великоднього кошика, зібранням за святковим столом, куштуванням фарбованих яєць та найсмачнішого кулінарного витвору – Паски.

Юрій Лупенко Директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Купівельна спроможність середнього українця невпинно зменшується. Особливо це стосується постраждалих областей, де проходили і тривають бої з російськими агресорами. Отже, при підготовці до Великодня українці змушені будуть економити. Для тих, у кого буде така можливість, зокрема, й приготувати традиційні страви, ми порахували цьогорічну вартість великоднього кошика за середніми цінами станом на кінець березня 2026 року.

За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, у квітні 2026 року традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м'який і твердий сири, хрін та сіль обійдуться на родину з 4-х осіб близько 1903,19 гривні, тобто на 14,4 % дорожче, ніж торік, коли такий же набір продуктів коштував 1663,26 гривні.

Вартість основної складової великоднього кошика – паски домашньої випічки за традиційним рецептом (700 грамів борошна, 6 штук яєць, 150 грамів вершкового масла, 300 грамів молока, 400 грамів цукру, 40 грамів дріжджів, 200 грамів родзинкок) – складе 266,89 гривні за 1 кілограм, що на 14,6 % перевищує вартість торішньої паски (232,96 гривні). Таке здорожчання символу нашого Великодня зумовлено суттєвим зростанням цін на всі продуктові позиції: яйця (+19,3 %), масло вершкове (+6,8 %), молоко (+49,6 %), борошно (+38,6 %), дріжджі (+12,8 %) та родзинки (14,1 %). Єдиним продуктом, що зазнав здешевлення порівняно з минулим роком, є цукор (-18%) зазначив Юрій Лупенко.

Зверніть увагу! Юрій Лупенко зазначає, що у магазинах і супермаркетах готова паска обійдеться дорожче, адже її ціна включає вартість доставки, торгові націнки, залежить від складових та оздоблення випічки.

Які продукти кошика найдорожчі?

Найдорожчими складовими великоднього кошика, за словами фахівця, традиційно залишаються м'ясні продукти: домашня ковбаса (0,5 кілограма) – 287,5 гривні (550-600 гривень за 1 кілограм), буженина (0,5 кілограма) – 353 гривні (687-725 гривень за 1 кілограм). Вартість сала залишилась практично на рівні минулого року – 0,5 кілограма коштуватиме до 123 гривні з розрахунку 220-270 гривень за 1 кілограм. Порівняно з 2025 роком вартість буженини збільшилася на 16,5 %, домашньої ковбаси – на 35,3 %, сала – на 0,4 %.

Серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за твердий сир (0,5 кілограма) – 298 гривень (539-650 гривень за 1 кілограм), вершкове масло (0,5 кілограма) – 292 гривні (110-120 гривень за пачку 200 грамів) та м'який сир (0,5 кілограма), який обійдеться у 157,5 гривні (300-330 гривень за 1 кілограм).

Порівняно з 2025 роком вартість сиру твердого зросла на 3,7 %, м'якого сиру – на 31,3 %, вершкового масла – на 3,1 %.

Ціна хріну (200 грамів) складе 31 гривня (28-34 гривні) і залежатиме від виробника і смакових складових, також символічною є вартість солі (150-200 г) – 6,72 гривні.

Важливо! Юрій Лупенко зауважив, що у разі доповнення традиційного великоднього кошика іншими, необов'язковими складовими: помідори, огірки, яблука, червоне вино (кагор), – його вартість зросте до 2347,94 гривні. Це на 16,8 % перевищує вартість минулорічного кошику такого ж складу у 2009,76 гривні.

Порівняно з аналогічним періодом 2025 року ціни на овочі помітно зросли. Якщо торік томати тепличні (0,5 кілограма) коштували до 78 гривні (126-189 гривень за 1 кілограм), то в цьому весняному сезоні їх ціна складає 187-278 гривень за кілограм. Ціна огірків тепличних наразі становить 175-275 гривень за кілограм, що майже на 38,5% перевищує минулорічні показники. Ціна на яблука залежить від сорту і складає в середньому 25 гривень за 0,5 кілограма (45-55 гривні за 1 кілограм), що на 17,4 % дорожче, ніж торік.

За пляшку церковного вина "Кагор" доведеться заплатити в середньому 189 гривень (160-220 гривень за пляшку).

Що спричинило зростання вартості кошика?

Юрій Лупенко пояснює, що зростання вартості великоднього кошика однозначно спричинене наслідками воєнних дій – суттєвими грошовими та матеріальними втратами вітчизняної економіки і українських сімей, скороченням виробництва, здорожчанням енергоносіїв, ускладненнями внутрішнього переміщення продукції, невизначеністю багатьох людей навіть у найближчих планах.

Особливо це відчутно у зонах бойових дій, тимчасової окупації, великого скупчення переселенців. А відтак, більшість українців змушені будуть економити на традиційному наборі продуктів – хтось на зменшенні кількості продукту у кошику, інші – за рахунок відмови від дорожчої його частини – домашньої ковбаси, буженини, твердого сиру, або ж використання більш дешевої продукції, а дехто – обмежиться традиційними крашанками та паскою, принаймні для освячення

Переконаний, що небайдужі люди допоможуть зустріти Великдень і тим сім'ям, у яких війна забрала навіть можливість самостійно влаштувати це свято, і нашим воїнам ЗСУ, які мужньо захищають нашу Україну, наголосив науковець,

– говорить фахівець.

Нинішній, надзвичайно важкий період історії загартовує український народ у боротьбі за свою державу, свою незалежність і обов'язково завершиться Перемогою над російським агресором, підсумував Юрій Лупенко.

