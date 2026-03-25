Какие цены на основные продукты корзины?

Директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко отмечает, что уже пятый год подряд Украина будет отмечать один из крупнейших христианских праздников – Пасха – в условиях военного положения. По его словам, это вряд ли позволит многим украинским семьям отметить его традиционно – с приготовлением и освящением Пасхальной корзины, собранием за праздничным столом, вкушением крашеных яиц и вкусного кулинарного произведения – Пасхи.

Юрий Лупенко Директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Покупательная способность среднего украинца неуклонно уменьшается. Особенно это касается пострадавших областей, где проходили и продолжаются бои с российскими агрессорами. Итак, при подготовке к Пасхе украинцы вынуждены будут экономить. Для тех, у кого будет такая возможность, в частности, и приготовить традиционные блюда, мы посчитали нынешнюю стоимость пасхальной корзины по средним ценам по состоянию на конец марта 2026 года.

По расчетам ученых Института аграрной экономики, в апреле 2026 года традиционные кулич, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыры, хрен и соль обойдутся на семью из 4-хх человек около 1903,19 гривны, то есть на 14,4 % дороже, чем в прошлом году, когда такой же набор продуктов стоил 1663,26 гривны.

Стоимость основной составляющей пасхальной корзины – кулича домашней выпечки по традиционному рецепту (700 граммов муки, 6 штук яиц, 150 граммов сливочного масла, 300 граммов молока, 400 граммов сахара, 40 граммов дрожжей, 200 граммов изюма) – составит 266,89 гривны за 1 килограмм, что на 14,6% превышает стоимость прошлогодней пасхи (232,96 гривны). Такое подорожание символа нашей Пасхи обусловлено существенным ростом цен на все продуктовые позиции: яйца (+19,3 %), масло сливочное (+6,8 %), молоко (+49,6 %), мука (+38,6 %), дрожжи (+12,8 %) и изюм (14,1 %). Единственным продуктом, что претерпел удешевление по сравнению с прошлым годом, является сахар (-18%) отметил Юрий Лупенко.

Обратите внимание! Юрий Лупенко отмечает, что в магазинах и супермаркетах готовый кулич обойдется дороже, ведь его цена включает стоимость доставки, торговые наценки, зависит от составляющих и отделки выпечки.

Какие продукты корзины самые дорогие?

Самыми дорогими составляющими пасхальной корзины, по словам специалиста, традиционно остаются мясные продукты: домашняя колбаса (0,5 килограмма) – 287,5 гривны (550-600 гривен за 1 килограмм), буженина (0,5 килограмма) – 353 гривны (687-725 гривен за 1 килограмм). Стоимость сала осталась практически на уровне прошлого года – 0,5 килограмма будет стоить до 123 гривны из расчета 220-270 гривен за 1 килограмм. По сравнению с 2025 годом стоимость буженины увеличилась на 16,5 %, домашней колбасы – на 35,3 %, сала – на 0,4 %.

Среди молочных продуктов больше всего придется заплатить за твердый сыр (0,5 килограмма) – 298 гривен (539-650 гривен за 1 килограмм), сливочное масло (0,5 килограмма) – 292 гривны (110-120 гривен за пачку 200 граммов) и мягкий сыр (0,5 килограмма), который обойдется в 157,5 гривны (300-330 гривен за 1 килограмм).

По сравнению с 2025 годом стоимость сыра твердого выросла на 3,7 %, мягкого сыра – на 31,3 %, сливочного масла – на 3,1 %.

Цена хрена (200 граммов) составит 31 гривна (28-34 гривны) и будет зависеть от производителя и вкусовых составляющих, также символической является стоимость соли (150-200 г) – 6,72 гривны.

Важно! Юрий Лупенко заметил, что в случае дополнения традиционной пасхальной корзины другими, необязательными составляющими: помидоры, огурцы, яблоки, красное вино (кагор), – его стоимость возрастет до 2347,94 гривны. Это на 16,8 % превышает стоимость прошлогодней корзины такого же состава в 2009,76 гривны.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года цены на овощи заметно выросли. Если в прошлом году томаты тепличные (0,5 килограмма) стоили до 78 гривны (126-189 гривен за 1 килограмм), то в этом весеннем сезоне их цена составляет 187-278 гривен за килограмм. Цена огурцов тепличных сейчас составляет 175-275 гривен за килограмм, что почти на 38,5% превышает прошлогодние показатели. Цена на яблоки зависит от сорта и составляет в среднем 25 гривен за 0,5 килограмма (45-55 гривны за 1 килограмм), что на 17,4 % дороже, чем в прошлом году.

За бутылку церковного вина "Кагор" придется заплатить в среднем 189 гривен (160-220 гривен за бутылку).

Что вызвало рост стоимости корзины?

Юрий Лупенко объясняет, что рост стоимости пасхальной корзины однозначно вызван последствиями военных действий – существенными денежными и материальными потерями отечественной экономики и украинских семей, сокращением производства, подорожанием энергоносителей, осложнениями внутреннего перемещения продукции, неопределенностью многих людей даже в ближайших планах.

Особенно это ощутимо в зонах боевых действий, временной оккупации, большого скопления переселенцев. А затем, большинство украинцев вынуждены будут экономить на традиционном наборе продуктов – кто-то на уменьшении количества продукта в корзине, другие – за счет отказа от дорогой его части – домашней колбасы, буженины, твердого сыра, или использования более дешевой продукции, а некоторые – ограничится традиционными пасхальными яйцами и паской, по крайней мере для освящения

Убежден, что неравнодушные люди помогут встретить Пасху и тем семьям, у которых война забрала даже возможность самостоятельно устроить этот праздник, и нашим воинам ВСУ, которые мужественно защищают нашу Украину, отметил ученый,

– говорит специалист.

Нынешний, чрезвычайно тяжелый период истории закаляет украинский народ в борьбе за свое государство, свою независимость и обязательно завершится Победой над российским агрессором, подытожил Юрий Лупенко.

