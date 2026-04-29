Весняні морози знищують цвіт: що буде з абрикосами, вишнями та персиками

Весняні температурні гойдалки серйозно вдарили по кісточкових культурах в Україні. Найбільше постраждали ранні сорти, які саме перебували у фазі цвітіння.

Заморозки зірвали цвітіння і запилення

Різкі перепади температур і нічні заморозки в низці східних та центральних регіонів України поставили під загрозу врожай кісточкових культур, повідомляє Zemliak.com. Йдеться про абрикоси, вишні та персики, які саме цвіли в період погодної нестабільності.

За словами менеджера із розвитку агротехнологій Сергія Корнюшенко, денні температури трималися на рівні +15…+20 градусів за Цельсієм, однак уночі різко опускалися до мінус трьох градусів за Цельсієм.

Ситуація така, що різке похолодання та перепади фактично "накрили" все цвітіння – абрикоси та вишні постраждали найбільше. Коли почали цвісти персики, бджоли не літали через низькі температури, тому нормального запилення не відбулося,

– зазначив фахівець.

Крім того, холодна погода суттєво вплинула на запилення. Через низькі температури бджоли практично не вилітали, а отже, значна частина квітів залишилася незапиленою. У результаті найбільших втрат зазнали абрикоси та вишні, тоді як персики також постраждали через відсутність активності запилювачів.

Які культури ще можуть врятувати врожай?

Найгірша ситуація наразі спостерігається з ранніми сортами, які першими увійшли у фазу цвітіння і потрапили під заморозки. Саме вони формують основну частину потенційних втрат у сезоні 2026 року.

Водночас середні та пізні сорти мають більше шансів уникнути негативного впливу погодних умов. Якщо температура стабілізується, вони можуть пройти фазу цвітіння без критичних пошкоджень і забезпечити часткову компенсацію втрат.

Зверніть увагу! Попри це, загальна ситуація залишається складною: нерівномірне запилення та стрес для рослин уже зараз сигналізують про можливе зниження врожайності садів у поточному році.

