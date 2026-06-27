Чи можна в Україні копати пісок та глину на своїй землі без дозволу: що каже закон

Власники земельних ділянок в Україні мають право користуватися не лише землею, а й деякими ресурсами під нею. Однак видобуток піску, глини чи інших копалин має чіткі обмеження, за порушення яких можна отримати проблеми із законом.

Які корисні копалини можна видобувати на власній землі

Чимало власників земельних ділянок вважають, що можуть вільно облаштовувати "копанки" для видобутку піску, глини чи інших матеріалів, повідомляє "Земельний фонд України". Проте навіть на приватній землі використання надр регулюється законодавством.

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За Кодексом України про надра, землевласники та землекористувачі можуть без спеціального дозволу видобувати корисні копалини місцевого значення для власних господарських і побутових потреб.

Йдеться про видобуток без мети подальшого продажу чи відчуження отриманої сировини. При цьому глибина розробки не повинна перевищувати 2 метри.

До корисних копалин місцевого значення належать, зокрема, пісок як піщано-гравійна сировина, суглинок і супісок для виробництва цегли та черепиці, а також вапняк, гіпс, крейда, сапропель та інші матеріали.

Водночас якщо копалина належить до загальнодержавного значення, її видобуток потребує спеціального дозволу на користування надрами.

Що потрібно знати про видобуток підземної води

Окремі правила діють щодо підземних вод. Власники та користувачі земельних ділянок можуть видобувати воду без спеціального дозволу, але є обмеження.

Не йдеться про мінеральну воду або виробництво фасованої питної води — для цього необхідні відповідні дозволи.

Для інших потреб можна використовувати підземні води, якщо обсяг видобування з кожного водозабору не перевищує 300 метрів кубічних на добу.

Для аграріїв також передбачені окремі умови. Сільськогосподарські виробники, у яких частка товарного виробництва за попередній звітний рік становить щонайменше 75 відсотків, можуть використовувати підземні води для виробничих і господарсько-побутових потреб у межах своїх земель.

Коли видобуток може стати порушенням

Щоб законно добувати корисні копалини, людина має бути власником або офіційним користувачем земельної ділянки. Право власності чи оренди має бути зареєстроване у встановленому порядку.

Також важливо не перевищувати дозволену глибину розробки. Якщо видобування відбувається глибше 2 метрів (крім свердловин для води), це вже може розцінюватися як порушення.

Не можна просто створювати кар'єри чи копанки на землях, які вам не належать – наприклад, на державних або комунальних територіях біля сіл, лісів чи водойм. Такий видобуток може мати наслідки, зокрема кримінальну відповідальність.

Зверніть увагу! Отже, на думку експертів, власна земельна ділянка дає певні права на використання природних ресурсів, але не означає повну свободу у видобуванні. Перед початком будь-яких робіт варто перевірити статус землі, вид копалини та вимоги законодавства.