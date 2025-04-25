Європейські вина приховують загрозу у вигляді надстійких хімікатів

Усі європейські вина містять у собі так звані "вічні хімікати". Виробники вина не можуть обійтися без застосування спеціальних надстійких хімікатів, якими обприскуються виноградники від Іспанії до Австрії протягом усього вегетаційного періоду.

Європейські вина містять хімікати, які не розпадаються

Пляшка вина в Європі може містити токсичні хімічні речовини, які не розпадаються природним шляхом, повідомляє 24 Канал із посиланням на Politico. Винороби активно використовують різні пестициди.

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У виданні зазначають, що нове дослідження виявило в європейських винах широко поширене забруднення трифтороцтовою кислотою (TFA) – стійким побічним продуктом PFAS, групи промислових хімікатів. Жодне з вин, вироблених за останні кілька років у 10 країнах ЄС, не виявилося чистим. У деяких пляшках було виявлено вміст речовин, що в 100 разів перевищує рівень, який зазвичай вимірюють у питній воді.

Зверніть увагу! Виноробство є одним із найінтенсивніших споживачів пестицидів у європейському сільському господарстві, особливо фунгіцидів, що робить виноградники ймовірним осередком накопичення хімічних речовин. Виноград особливо вразливий до грибкових захворювань, що вимагає частого обприскування протягом усього вегетаційного періоду, в тому числі з використанням деяких продуктів, що містять сполуки PFAS.

Рівень забруднення вина постійно зростає

Дослідники виявили, що якщо у винах, зібраних до 1988 року, TFA виявити було неможливо, то відтоді рівень забруднення неухильно зростає, досягаючи 320 мікрограмів на літр у пляшках трьох останніх урожаїв, що більш ніж у 3 000 разів перевищує встановлену ЄС межу вмісту залишків пестицидів у ґрунтових водах.

Це тривожний сигнал, який не можна ігнорувати. Масове накопичення TFA в рослинах означає, що ми, ймовірно, споживаємо набагато більше "вічних хімікатів" через їжу, ніж передбачалося раніше,

– сказав Гельмут Буртшер-Шаден з австрійської неурядової організації Global 2000, який очолив дослідження.

Важливо! Загалом проаналізували 49 вин як звичайні, так і органічні. Хоча в органічних винах концентрація TFA була нижчою, але жодне з них не було чистим. Особливо високі показники у винах з Австрії.