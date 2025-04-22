Навіщо треба виносити межі земельної ділянки в натуру

Одне з найбільш поширених питань у земельних відносинах є винесення меж земельних ділянок в натуру (на місцевості). Землевласники мають знати навіщо це робити і які документи для цього потрібні.

Коли необхідно проводити процедуру

Досить часто, власники або користувачі земельних наділів роками використовують земельну ділянку не знаючи її чітких меж, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Однак рано чи пізно виникає проблема суміжного землекористування, оскільки використання земельної ділянки за її межами є прямим порушенням вимог земельного законодавства та прав суміжників.

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При врегулюванні таких питань суміжного землекористування, не варто забувати, що відповідно до ст. 125 Земельного кодексу України, право власності, а також право користування земельною ділянкою, виникає виключно після державної реєстрації таких прав.

У яких випадках виникають проблеми суміжного землекористування:

Забудова присадибної ділянки . Під час встановлення парканів, чи здійснення будівництва будинку, господарських будівель і споруд важливо знати точні власної межі земельної ділянки, аби у жодному випадку не порушити їх.

. Під час встановлення парканів, чи здійснення будівництва будинку, господарських будівель і споруд важливо знати точні власної межі земельної ділянки, аби у жодному випадку не порушити їх. Обробіток земельної ділянки сільськогосподарського призначення . 90% власників земельних ділянок (паїв) не орієнтуються де саме знаходиться їхня земельна ділянка. Маючи кадастровий номер, можна за допомогою доступних на сьогодні інтернет-ресурсів орієнтовно визначити таке місце розташування, але все одно це буде далеко не точно. У цьому випадку передавати земельну ділянку в оренду не знаючи де вона знаходиться, все одно що здавати в оренду квартиру, не знаючи її адреси.

. 90% власників земельних ділянок (паїв) не орієнтуються де саме знаходиться їхня земельна ділянка. Маючи кадастровий номер, можна за допомогою доступних на сьогодні інтернет-ресурсів орієнтовно визначити таке місце розташування, але все одно це буде далеко не точно. У цьому випадку передавати земельну ділянку в оренду не знаючи де вона знаходиться, все одно що здавати в оренду квартиру, не знаючи її адреси. Купівля-продаж або взяття в оренду земельних ділянок. Це ще один найпоширеніший випадок коли варто перед укладенням цивільно-правового договору однозначно варто винести межі земельної ділянки в натуру (на місцевість).

Зверніть увагу! Інколи межі земельних ділянок під час їх реєстрації мають помилки, що своєю чергою породжує таке явище, як накладання та перетин земельних ділянок і придбати земельну ділянку без винесення меж може надалі створити великі незручності під час її використання, не кажучи вже про спір із суміжниками.

Хто ж має право виносити земельну ділянку в натуру

юридичні особи , що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи сертифікований інженер-землевпорядник, який є відповідальним за якість робіт із землеустрою;

, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи сертифікований інженер-землевпорядник, який є відповідальним за якість робіт із землеустрою; фізичні особи – підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.

Взаємовідносини замовників і виконавців вказаних робіт регулюються законодавством України і договором.

Що зацікавленій особі треба надати для замовлення та виконання робіт

Витяг з реєстру речових прав про реєстрацію права власності чи права користування земельною ділянкою.

Надати документ, що посвідчує особу як власника або користувача земельної ділянки (як правило це паспорт).

За наявності документації із землеустрою на ділянку, межі якої підлягають виносу, замовник надає таку документацію. Це допоможе виявити можливі помилки у координатах на етапі підготовки виконання робіт.

За результатами послідовного виконання цих порад можливо уникнути великих неприємностей, які досить часто закінчуються затяжними судовими тяганинами.