Африканська чума свиней поширюється: на Вінниччині зафіксували новий випадок

У Вінницькій області зафіксували новий випадок африканської чуми свиней серед диких тварин. Лабораторні дослідження підтвердили наявність небезпечного вірусу у загиблих кабанів, виявлених на території лісництва.

На Вінниччині виявили загиблих кабанів із африканською чумою свиней

На території Дашівського лісництва Гайсинського надлісництва державного підприємства "Ліси України" фахівці виявили рештки загиблих диких кабанів, повідомляє Центрально-Західне міжрегіональне управління ЛМГ. Після проведення лабораторних досліджень у тварин підтвердили африканську чуму свиней (АЧС).

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Про випадок повідомило Центрально-Західне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства. У відомстві наголошують, що захворювання продовжує залишатися серйозною загрозою як для дикої фауни, так і для свинарських господарств.

Африканська чума свиней є особливо небезпечною вірусною хворобою, яка характеризується високою смертністю серед свиней та кабанів. Ефективної вакцини від захворювання досі немає, тому основним способом боротьби залишається недопущення його поширення.

В Україні зберігається складна епізоотична ситуація

За даними профільних служб, кількість випадків африканської чуми свиней в Україні протягом останніх років суттєво зросла. Якщо у 2022 році було зареєстровано лише 9 спалахів хвороби, то у 2023 році їхня кількість збільшилася до 47.

У 2024 році в країні зафіксували вже 85 випадків АЧС, а у 2025 році – 53. Водночас у 2026 році поширення захворювання продовжується, що викликає занепокоєння у фахівців галузі.

Експерти зазначають, що останнім часом дедалі більше випадків вірусу виявляють саме серед диких кабанів у мисливських угіддях. Ця популяція вважається одним із головних природних резервуарів африканської чуми свиней і відіграє важливу роль у поширенні інфекції на нові території.

У зв'язку з цим власників свиногосподарств закликають суворо дотримуватися вимог біобезпеки та уважно стежити за епізоотичною ситуацією у своїх регіонах.

На Дніпропетровщині зафіксували спалах африканської чуми свиней

У Дніпропетровській області виявили осередок африканської чуми свиней. Через спалах небезпечного захворювання фахівці вже готують карантинні та протиепізоотичні заходи.

Африканська чума свиней є особливо небезпечним вірусним захворюванням для свинопоголів'я, тому оперативне реагування та контроль у таких випадках мають ключове значення для захисту тваринництва регіону.