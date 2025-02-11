На Вінниччині аграрії планують вдвічі збільшити виробництво картоплі
- Аграрні підприємства Вінницької області планують подвоїти виробництво картоплі та збільшити виробництво овочів на 20% у поточному сезоні.
- Вирощування овочів і картоплі на Вінниччині значно зросло через обмежене постачання з південних областей, причому 99% вирощується у домогосподарствах.
У поточному сезоні аграрні підприємства Вінницької області планують збільшувати виробництво картоплі удвічі. Загалом же фермери планують збільшити виробництво овочів на 20 відсотків.
Вінницькі овочівники збільшують виробництво картоплі
У зв'язку з обмеженим постачанням овочевої продукції з південних областей України посіви овочів в сільськогосподарських підприємствах Вінниччини зросли у 2,5 раза порівняно з довоєнним періодом, повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрінформ.
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І ця тенденція триває. Зокрема, під урожай поточного року прогнозується подальше збільшення площ під промисловим вирощуванням овочів на 20%, картоплі – у 2 рази,
– повідомили у Вінницькій ОВА.
В адміністрації зазначили, що на Вінниччині у структурі посівів під урожай 2025 року овочеві культури та картопля по всіх категоріях господарств займатимуть 8%. Загалом овочі планується вирощувати на 23,6 тисячі гектар, картоплю – на 105,1 тисячі гектар.
Важливо! В ОВА наголосили, що особливістю Вінниччини є вирощування 99% овочів та картоплі у домогосподарствах населення. Промислові ж посіви овочевих культур прогнозуються на рівні 300 гектар, картоплі – на 320 гектар.