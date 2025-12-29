Світове виробництво молока виходить на рекорд: США та Європа у лідерах

За останні 12 місяців глобальні обсяги виробництва молока можуть сягнути історичного максимуму завдяки стрімкому зростанню надоїв у США, ЄС, Новій Зеландії та Великій Британії. Високі закупівельні ціни та підвищення продуктивності стимулюють активне відновлення галузі після спаду 2024 року.

Виробництво молока у світі продовжує зростати

Світове виробництво молока за останні 12 місяців може досягти рекордних показників на тлі зростання надоїв у США, ЄС, Новій Зеландії та Великій Британії, повідомляє 24 Канал із посиланням на Agriland. За словами генерального директора Leprino Foods Europe Пола Вернона, виробництво молока у США за останній рік зросло більш ніж на 5,5%, що суттєво перевищує довгостроковий середній показник у 2%.

Водночас значно зросли й показники вмісту жиру та білка в молоці. Виробництво молока в Новій Зеландії зросло на 3,4%, а за підсумками поточного сезону очікується приріст на 2,6% у річному вимірі. Водночас Пол Вернон припустив, що фактичні показники можуть виявитися ще вищими.

За його словами, навіть попри нещодавнє зниження закупівельних цін на молоко в Новій Зеландії, місцеві фермери досі отримують прибуток, що перевищує собівартість виробництва.

У країнах Європейського Союзу за останні 12 місяців виробництво молока зросло майже на 5%. Зокрема, у Німеччині обсяги постачання залишаються дуже високими, у Великій Британії зафіксовано річне зростання на 6%, а у Франції – на 3%.

Попри спад виробництва у 2024 році, протягом останнього року галузь демонструє активне відновлення. Через зміщення періодів отелення у Німеччині, Франції та Нідерландах виробництво молока у 2025 році виявилося нетипово високим для сезону.

Північна Ірландія продемонструвала найшвидше зростання обсягів виробництва. У 2024 році надої тут зросли на 4%, а за підсумками поточного року – ще на 8,5%. Порівняно з аналогічним періодом 2023 року приріст становив 207 мільйонів літрів молока.

Ключовим чинником такого зростання, за словами експерта, стали високі ціни на молоко. У 2023 році середня закупівельна ціна в Північній Ірландії становила 35 пенсів за літр (приблизно 0,44 євро), у 2024 році – 43 пенси (0,55 євро), а за перші дев'ять місяців 2025 року – 43,6 пенса за літр.

