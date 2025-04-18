Україна збільшила виробництво пива, але довоєнного рівня не досягнула

За перші три місяці українські пивовари наростили виробництво пива. Однак досягнути рівня довоєнного 2021 року поки не вдається.

Виробництво пива зросло, але недостатньо

За перші місяці 2025 року Україна істотно наростила виробництво пива повідомляє 24 Канал із посиланням на українську галузеву компанію "‎Укрпиво"‎.

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Експертна оцінка обсягу виробництва пива по Україні (крім пива безалкогольного з умістом спирту до 0,5%) за 3 місяці 2025 року складає – 29,0 мільйонів дал, та становить 106,9% до аналогічного періоду 2024 року,

– кажуть фахівці.

За 11 місяців минулого року виробництво пива в Україні зросло на 4,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2023. Водночас все не так добре, як може здатися на перший погляд, адже навіть показники перших місяців цього року становлять лише 85% від обсягів виробництва за три місяці довоєнного 2021.

Серед причин спаду виробництва фахівці називають порушення ланцюгів постачання і збуту, яке пов'язане з воєнними діями. Експорт популярного алкогольного напою також не зміг повернутися до довоєнних показників – принаймні, якщо казати про 2024 рік.

Зверніть увагу! За даними Державної митної служби, за 11 місяців 2024-го наша країна експортувала пива з солоду на 27,8 мільйона доларів, тоді як у 2021 році цей показник склав 42,2 мільйона доларів.