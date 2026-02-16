Рекорд світового виробництва сої: USDA спрогнозував виробництво на 2026 рік

Експерти підвищили прогноз світового виробництва олійних культур і сої на сезон 2025/26 на тлі кращих очікувань врожаїв у Південній Америці. Після публікації звіту ф'ючерси на сою та канолу зросли, тоді як на ринку соняшнику в Україні ціни досягли сезонних максимумів.

Виробництво сої має істотно зрости

У лютневому світовому балансі олійних культур на 2025/26 маркетинговий рік аналітики FAS USDA знову підвищили прогноз глобального виробництва – на 2,63 мільйона тонн до 695,78 мільйона тонн проти 684,9 мільйона тонн у 2024/25 маркетинговому році та 657,4 мільйона тонн у 2023/24 маркетинговому році, повідомляє GrainTrade. Водночас оцінку кінцевих запасів підвищено на 1,23 мільйона тонн до 146,3 мільйона тонн завдяки збільшенню виробництва.

Прогноз світового виробництва сої у 2025/26 маркетинговому році підвищено на 2,5 мільйона тонн – до рекордних 428,18 мільйона тонн. Зокрема, для Бразилії оцінку збільшено до 180 мільйонів тонн, для Парагваю – до 11,5 мільйона тонн, тоді як для Аргентини прогноз залишився на рівні 48,5 мільйона тонн.

Світове споживання сої очікується на рівні 424,74 мільйона тонн, що на 1,6 мільйона тонн більше попередньої оцінки, насамперед через зростання переробки в Бразилії та Парагваї. Прогноз кінцевих запасів сої також підвищено – до 125,5 мільйона тонн, переважно завдяки більшим залишкам у Бразилії.

Після виходу звіту березневі ф'ючерси на сою в Чикаго зросли на 1 відсоток – до 412,5 долара США за тонну, що на 8,7% більше, ніж місяць тому, на очікуваннях активізації експорту зі США до Китаю. Водночас із 1 вересня по 5 лютого США експортували 23,136 мільйона тонн сої – на 34,4% менше, ніж торік, тому до кінця сезону необхідно відвантажити ще близько 20 мільйонів тонн на тлі жорсткої конкуренції з боку Бразилії.

Які прогнози виробництва для решти олійних?

Прогноз світового виробництва соняшнику залишено на рівні 52,06 мільйона тонн, хоча ринок очікував підвищення оцінки для Аргентини на тлі високої врожайності. В Україні через затримки постачання сировини на переробні заводи та зростання світових цін на олію ціни на соняшник підвищилися до 29 500 – 30 500 гривень за тонну з доставлянням на завод при олійності 50%, що на 9 – 10% більше, ніж місяць тому.

Прогноз виробництва ріпаку у 2025/26 маркетинговому році залишено без змін на рівні 95,17 мільйона тонн. Водночас знижено прогноз імпорту ріпаку до Європейського Союзу та підвищено – для Китаю, а також переглянуто оцінки експорту каноли з Австралії та Канади.

Після публікації звіту ф'ючерси на канолу зросли до найвищого рівня з листопада – 668 канадських доларів за тонну (494 долари США за тонну), тоді як травневі ф'ючерси на ріпак у Парижі дещо знизилися до 487,75 євро за тонну. Водночас ринки очікують збільшення пропозиції олійних культур та сезонного охолодження попиту на олію через святкування Нового року в Китаї та традиційне зниження споживання в Індії.

