За скільки метрів від паркана сусідів можна посадити дерево

Доволі часто сусіди можуть посваритися через те, що одному заважає те, що робить інший сусід на своїй ділянці. Одна з найпоширеніших причин погіршення добросусідських відносин є висадка дерев близько від межі ділянок.

Скільки метрів повинно бути від дерева до паркану

Нова редакція державних будівельних норм щодо містобудування встановлює мінімальну відстань між краєм земельної ділянки, суміжного із сусідньою ділянкою та найближчим деревом чи кущем, повідомляє 24 Канал з посиланням на Верховну Раду України.

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Норма щодо висадки дерев на ділянці стосується тільки нових ділянок і дачних забудов. Отже, старі дерева та кущі на ваших ділянках вирубувати не доведеться. Положення набуло чинності 1 жовтня 2019 року.

Зверніть увагу! Згідно з новими ДБН Б.2.2-12:2019, відстань від межі суміжної земельної ділянки до висаджених кущів, має становити 1 метр, до стовбурів дерев – від 4 до 6 метрів залежно від крони, але не менше половини її діаметру.

Наприклад, якщо крона дерева складає в середньому 9 метрів, то відстань від межі сусідньої ділянки має складати не менше 4,5 метрів, щоб його гілки не заходили на сусідню територію.

Яку відстань від дерев до сусідського паркану визначають у світі

В Україні діють чіткі норми, які регулюють відстань посадки дерев від межі сусідньої ділянки. В інших країнах така відстань значно варіюється, іноді залежно навіть від регіону. Це пов'язано з різними кліматичними умовами, типами ґрунтів, місцевими законами та звичаями.

Проте в інших країнах Європи норми також досить суворі. Наприклад, у Німеччині та Франції є детальні правила щодо висоти дерев та відстані від межі.